Julio Raudales: “Aunque se ejecute el 100 % del presupuesto, los servicios públicos siguen sin funcionar”

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales afirmó que el principal problema de las finanzas públicas es la calidad de los servicios, por encima de la ejecución presupuestaria al asegurar que incluso ejecutando el 100% no lograrán mejoras.

Raudales consideró que una ejecución presupuestaria del 35 % a mitad de año no representa un mal desempeño, tomando en cuenta que el Presupuesto General fue aprobado hasta abril.

Sin embargo, sostuvo que el verdadero reto es garantizar que los recursos públicos se traduzcan en mejores resultados para la ciudadanía.

«Mi problema es que, aunque se ejecutara el 100 %, no sirve de nada porque los servicios que presta el Gobierno no son servicios de calidad», expresó.

El economista cuestionó que las millonarias asignaciones para educación y salud no se reflejen en mejores condiciones para los estudiantes ni en una atención médica de mayor calidad.

Señaló que el país sigue enfrentando deficiencias en infraestructura, equipamiento hospitalario y acceso a nuevas tecnologías en el sistema educativo.

También indicó que el modelo de salud debe enfocarse en la prevención de enfermedades y no únicamente en la atención hospitalaria, al considerar que la prioridad debe ser reducir la incidencia entre la población.

Finalmente, Raudales estimó que el presupuesto probablemente alcanzará una ejecución cercana al 100% durante el segundo semestre del año, pero insistió en que el país necesita una planificación de mediano y largo plazo con metas claras. AD