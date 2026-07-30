Julio Navarro vaticina que general Roosevelt saldrá libre de proceso y que periodistas pedirán disculpas

Tegucigalpa – El sociólogo y exfuncionario electoral Julio Navarro predijo que el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, saldrá libre del proceso judicial en su contra, y que habrá algunos sectores del periodismo que pedirán disculpas.

En un tono de reto y presumido, declaró que el requerimiento fiscal contra el general y el juicio político contra el exfiscal general, exfuncionarios de los órganos electorales y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) era parte de la dinámica del proceso electoral anterior.

Consideró que las acciones de la Fiscalía son innecesarias porque no tendrán ninguna trascendencia en los tribunales de la República.

“Se acordarán de mí, el exjefe de las Fuerzas Armadas, cosa inédita en Honduras que lleven un general a la Fiscalía, va a salir libre”, dijo el sociólogo.

Sostuvo que el Estado debe ejecutar acciones de impacto y olvidarse de estar removiendo de aquellas acciones que eran parte de la campaña política.

Añadió que ninguna acción servirá para legitimar las acciones del gobierno y que no ha generado simpatía a su favor.

Navarro señaló que las acciones de los órganos jurisdiccionales solo están cumpliendo las órdenes desde afuera para generar miedo.

“Yo me atrevo a decirle que no va a quedar en nada, disculpas le van a pedir al general algunos sectores de la prensa que se han sentido agraviados”, sentenció. AG