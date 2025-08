Julio Navarro confía en que habrá TREP pese a vencimiento de plazo

Tegucigalpa— El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Julio Navarro, se mostró optimista respecto a la realización de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, pese a que el pasado 29 de julio venció el plazo legal para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Yo soy optimista. Creo que se van a resolver las cosas y que sí vamos a tener TREP. Incluso tenemos tiempo. Cuatro meses son suficientes”, expresó Navarro este jueves en declaraciones a medios de comunicación.

El exfuncionario aseguró que, a diferencia de lo que se ha generado en el debate público, aún es posible implementar el sistema de transmisión de resultados. Señaló que en otros países del mundo las elecciones se organizan en plazos más cortos: “En muchos países las elecciones se hacen en 90 días, así que aquí todavía hay margen”.

No obstante, reconoció que el Congreso Nacional no logró aprobar una prórroga ni tampoco ampliar el plazo para la adjudicación del TREP, lo que ha generado preocupación entre partidos políticos de oposición y sectores de la sociedad civil sobre la transparencia del proceso electoral.

El 29 de julio se venció el plazo, y sí, en el Congreso no se logró ampliar ni dar una prórroga. Pero eso no significa que no se pueda resolver. Aún hay opciones, afirmó Navarro.

El sistema TREP es una herramienta clave para garantizar mayor rapidez y transparencia en la transmisión de resultados preliminares, según explicaciones de expertos. Sin su implementación, analistas temen un retroceso en la confianza ciudadana hacia el proceso electoral.

A menos de cuatro meses de las elecciones generales, el debate en torno al TREP, la integración del Consejo Nacional Electoral y el papel del Congreso Nacional sigue intensificándose. Mientras tanto, los partidos políticos continúan con sus campañas, en medio de incertidumbre técnica y jurídica.LB