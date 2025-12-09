Julio Larios: “El escrutinio especial puede cambiarlo todo; la diferencia es mínima y hay 500 mil votos en juego”

Tegucigalpa- El analista técnico electoral Julio Larios advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe concluir “a la mayor velocidad posible” el escrutinio especial de las actas con inconsistencias, debido a que el resultado final de la elección presidencial aún puede variar por lo estrecho de la contienda.

Larios explicó que la diferencia entre los dos candidatos punteros es de poco más del 1 %, mientras que las actas con inconsistencias representan alrededor de 500,000 votos en disputa, lo que podría modificar el orden actual.

“Con ese conteo se puede esperar cualquier cosa, porque la diferencia es demasiado cercana”, afirmó.

El analista detalló que el avance del escrutinio dependerá del tipo de irregularidades encontradas en cada acta. En algunos casos, dijo, será necesario abrir la urna y repetir el conteo, lo que podría alargar el proceso.

“Pensamos que en el transcurso de uno a tres días deberían completar la revisión y subir los resultados”, estimó.

Asimismo, Larios llamó a la calma a los partidos políticos, recordando que en este momento solo dos fuerzas están realmente en disputa. Advirtió que no es viable exigir un voto por voto para todas las actas, pues eso significaría “boicotear desde las mismas instituciones este proceso electoral”.

Recalcó que el CNE debe manejar el escrutinio dentro de los límites que establece la ley para garantizar un resultado creíble.

“Esto está bien apretado y así va a seguir hasta el final”, concluyó.LB