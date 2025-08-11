Julieta Castellanos: “De la tormenta interna de Libre al rechazo de la caminata”

Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos presentó un análisis en el que describió las turbulencias políticas recientes del partido Libertad y Refundación (Libre) y su estrategia frente a la caminata convocada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica para el próximo 16 de agosto.

Castellanos recordó que, en junio de 2025, Libre atravesaba lo que calificó como su propia “tormenta”, marcada por el caso “Koriun”, un episodio sin esclarecer que —según dijo— permanece en la impunidad bajo el silencio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público (MP).

Mencionó que el 23 de ese mes se filtró un video en el que dos funcionarios describían cómo se apropiaron de fondos institucionales para financiar la campaña de las elecciones primarias del 9 de marzo, en referencia al caso conocido como cheque de SEDESOL.

Seguidamente citó que esta red benefició a diputados mediante el nuevo Fondo Social, con asignaciones que oscilaron entre 37 millones y 3.5 millones de lempiras, reviviendo las tensiones internas tras el triunfo del movimiento M28 y dejando fuera a figuras de otras corrientes.

Castellanos señaló que, además de esta controversia, Libre carga con señalamientos de nepotismo, el “narco video”, el incumplimiento en la instalación de la CICIH y el asesinato del ambientalista Juan López. A su juicio, la cohesión interna del partido se ha sostenido gracias a la distribución de prebendas, fondos y empleos desde su núcleo de poder.

Crisis CNE

También abordó la crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que —según afirmó— opacó los problemas internos de Libre. Recordó que el 7 de junio los colectivos impidieron la recepción de ofertas para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y que la situación se agravó con la ausencia del consejero Marlon Ochoa, el quiebre de Ana Paola Hall y su posterior renuncia condicionada.

En su análisis, advirtió sobre una aparente alianza entre sectores del Partido Liberal y Libre, sustentada en intereses económicos. También mencionó que el Partido Nacional intentó capitalizar la crisis liberal, pero terminó envuelto en cuestionamientos tras la imputación del diputado Nelson Márquez por fraude, caso que calificó como una muestra de cómo se pueden usar las instituciones judiciales en el contexto electoral.

Castellanos sostuvo que, superada esta “tormenta”, Libre concentra esfuerzos en debilitar la caminata del 16 de agosto, sumando voces desde la izquierda que la critican o descalifican. Para contrarrestar estos señalamientos, recordó el papel histórico de líderes religiosos en las luchas sociales y políticas de Centroamérica, como Miguel D’Escoto y Ernesto Cardenal en Nicaragua, así como Monseñor Óscar Arnulfo Romero y los sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador.

“La izquierda hondureña vinculada a Libre está utilizando la delgada línea que hay entre la defensa de los derechos civiles y políticos con la actividad política partidaria. Estos derechos son inherentes a las personas, inalienables, irrenunciables e intransferibles; preceden a las organizaciones políticas y no son patrimonio de los partidos políticos”, concluyó Castellanos.LB