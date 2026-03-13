Julieta Castellanos cuestiona pasaportes vitalicios fue “un abuso de autoridad y contradice el discurso de igualdad de LIBRE”

Tegucigalpa- La socióloga hondureña Julieta Castellanos calificó como “sorprendente y penoso” que se haya dispuesto la asignación de pasaportes diplomáticos vitalicios para excancilleres y sus cónyuges, medida impulsada por el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Enrique Reina.

Aunque el presidente Nasry Asfura ya derogó el acuerdo ejecutivo que otorgaba pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios de Cancillería y sus cónyuges, un beneficio otorgado por el excanciller Reina, quedó evidenciado que fue un claro abuso de poder.

En ese sentido, Castellanos señaló que la decisión genera cuestionamientos porque el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha sostenido históricamente un discurso político contra los privilegios y las élites.

“Ha sido sorprendente por el sentido de que Libre es un partido que supuestamente se fundamenta en criterios de igualdad y que se ha presentado como un partido antielitista, que ha criticado mucho los privilegios de otros sectores”, expresó la exrectora de la UNAH.

La analista sostuvo que, bajo ese enfoque, se esperaba que el gobierno de LIBRE, fuera contrario a prácticas que generen privilegios o beneficios exclusivos para determinados grupos.

Según explicó, los pasaportes diplomáticos u oficiales deberían estar estrictamente vinculados al ejercicio de funciones públicas de alto nivel, ya que estos documentos implican un trato preferencial en aeropuertos y en procesos migratorios.

“Se entiende en el caso de un canciller en funciones, de un presidente de la República, del presidente del Congreso Nacional o de la Corte Suprema de Justicia, porque son cargos que tienen responsabilidades de Estado”, indicó.

No obstante, consideró que otorgar pasaportes diplomáticos de forma vitalicia a excancilleres y a sus cónyuges representa una medida que excede ese criterio.

“Dar un pasaporte diplomático de manera vitalicia o de por vida a cancilleres y sus cónyuges ya es un abuso de autoridad. Es una conducta errática y arrogante sentirse por encima de los demás”, manifestó.

Castellanos también cuestionó que estos privilegios se otorguen a funcionarios que ocuparon cargos por designación política y no por concurso público, lo que —a su juicio— hace aún más cuestionable la decisión.

Al concluir la socióloga reiteró que este tipo de medidas contradice el discurso de igualdad y de rechazo a los privilegios que LIBRE, ha predicado en su narrativa política.LB