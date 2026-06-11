Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 para México

Ciudad de México – El internacional mexicano Julián Quiñones marcó este jueves el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 del partido inaugural entre su país y Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México, que supuso el tanto número 2.721 de la historia del torneo, según las cifras oficiales de la FIFA, en 965 encuentros.

El futbolista, nacido en Colombia, aprovechó una recuperación rápida de pelota en las cercanías del área contraria, con el error en la salida de balón de Sudáfrica, y conectó el derechazo que adelantó a su equipo por 1-0. JS