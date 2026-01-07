Julián Álvarez, un derbi en el laberinto

Madrid.– Figura absoluta del último derbi contra el Real Madrid, con el apoteósico triunfo por 5-2 en el Metropolitano del pasado 27 de septiembre, el delantero Julián Álvarez no ha sido ni tan influyente ni tan determinante desde entonces en el Atlético de Madrid, inmerso en un laberinto en su juego, sin tino ni en el regate ni sobre la portería contraria y ante una reválida que necesita en la Supercopa de España.

No es solo una cuestión de goles, cuyo descenso es visible, ni tampoco de pegada, porque no tiene tantas ocasiones como en el pasado. A veces demasiado lejos del área, otras muy distante del acierto de otros tiempos, antes era la mejor solución ofensiva del Atlético, ahora ni se acerca a la trascendencia de entonces, entre la frustración insistente con la que finaliza sus últimos encuentros.

El pasado domingo, ante la Real Sociedad, fue otro ejemplo. En el minuto 60 fue cambiado en el Reale Arena, con 1-1 en en marcador. Jugó 59 minutos en el 2-1 con el Valencia, sustituido con 1-0 tan solo a favor; en el 66 dejó su sitio a Antoine Griezmann con 0-0 en el choque contra el Athletic Club, que acabó con derrota por 1-0; o en Getafe fue reemplazado también a la hora del partido, aún con 0-0.

En ese mismo periodo reciente, en cambio, jugó entero el enfrentamiento contra el Inter, con un gol suyo y victoria por 2-1 al final; ante el Union Saint-Gilloise, con otro tanto, también completó el duelo, igual que frente al PSV Eindhoven, con otra diana.

Son sus tres últimos goles con el conjunto rojiblanco hasta la fecha, los tres concentrados en la Liga de Campeones. En LaLiga, atraviesa ocho jornadas sin marcar. Se estrena la Supercopa de España.

81 partidos y 40 goles con el Atlético

Las dudas persisten en su presente. De sus once goles de esta temporada, concentrados en ocho partidos, solo uno corresponde a los siete encuentros más recientes (en el 2-3 contra el PSV Eindhoven empujó el primer gol de su equipo, el 1-1, tras un pase de Alexander Sorloth) y apenas dos a la secuencia de los últimos diez compromisos, cuando también abrió el triunfo por 2-1 contra el Inter en la Liga de Campeones.

Su cuota en la Champions disimula en parte su momento. Pero son dos goles en sus últimas diez apariciones, cuando su media en el Atlético es de prácticamente un acierto cada dos encuentros desde que llegó al estadio Metropolitano: 81 partidos, 70 titularidades, 40 goles y 13 asistencias entre todas las competiciones desde su debut el 19 de agosto de 2024 en un 2-2 ante el Villarreal, en el que empezó como suplente por su reciente incorporación.

Esta misma campaña, en los primeros 14 partidos marcó nueve tantos por los dos en diez de ahora, aunque cinco de ellos los condensó en dos partidos seguidos: en la remontada por 3-2 al Rayo Vallecano y en el triunfo tan sonoro ante el Real Madrid, con tres y dos goles decisivos para el éxito del equipo rojiblanco, cuya dependencia de Julián Alvarez siempre ha sido manifiesta desde que lo fichó del Manchester City y empezó a marcar goles, repartir juego y dar asistencias a sus compañeros.

Crucial en 15 victorias del Atlético

Aparte de las victorias contra el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Inter o el PSV Eindhoven de este curso, con sus goles indispensables, la pasada temporada fue mucho más allá ‘La Araña’, diferencial y decisivo, cuando fue un elemento crucial para once victorias, porque fue el primer goleador, el único o el definitivo para el triunfo del conjunto rojiblanco en todos esos duelos en 2024-25, además de tres empates.

La convicción de Diego Simeone sigue inalterable en el ‘19’, que ha jugado cinco derbis con el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, con cuatro goles.

A los dos de su último episodio contra el ‘eterno’ rival, también añade otros dos en el Bernabéu, uno un golazo en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del pasado marzo, resuelta después con aquel famoso doble toque en los penaltis de la vuelta en el Metropolitano, cuando el árbitro invalidó el gol desde los once metros de Julián Alvarez tras su resbalón en el golpeo.

El técnico insiste en reencontrar su mejor versión. No lo mueve del once salvo por descanso, como ocurrió ante el Oviedo o el Atlético Baleares, o lesión, como el encuentro ante el Liverpool del pasado mes de septiembre.

En los otros 23 compromisos ha sido titular indudable para Simeone, como también lo será en Yeda en la Supercopa de España, a la espera de cuál es su acompañante arriba: Alexander Sorloth, con el que ha compartido once en los últimos tres partidos de Liga y uno de Champions, o Antoine Griezmann, siempre pujante. EFE