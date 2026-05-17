Julia Talbott descarta conciliación y confirma que agotará instancias legales en querella contra Salvador Nasralla 

Tegucigalpa – La dirigente del Partido Liberal, Julia Talbott, afirmó que continuará con todas las acciones legales en la querella presentada contra el Salvador Nasralla, tras denuncias relacionadas con difamación, calumnia e injuria.

En relación con una posible conciliación, sostuvo que mientras no se presenten pruebas verídicas ella seguirá como se debe con el proceso legal.

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La dirigente afirmó que cuenta con elementos de prueba que respaldan su denuncia, entre ellos enlaces de publicaciones y capturas de pantalla que, según dijo, constituyen evidencia válida dentro del proceso.

–Publicaciones en redes sociales del excandidato presidencial acusaban a Julia Talbott de ser amante del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Señaló además que, aunque las publicaciones sean eliminadas, estas dejan rastro digital que puede ser utilizado como sustento en la querella.

Talbott aseguró que su objetivo es sentar un precedente legal frente a este tipo de señalamientos, al no ser la única mujer afectada por este tipo de situaciones.»No soy la única mujer que soy víctima, pero sí soy una de las pocas que ha dado un paso en frente y quiere hacer justicia» puntualizó la liberal.

Finalmente, reveló que no ha mantenido comunicación reciente con Nasralla ni con su entorno político desde antes de las elecciones presidenciales de 2025. AD