Juicios políticos evidencian vacíos legales y riesgos para el Estado de Derecho: Alex Navas

Tegucigalpa – Los recientes procesos de juicio político en Honduras dejan al descubierto debilidades estructurales en su aplicación, generando preocupación sobre su impacto en el control constitucional, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad democrática.

– Cinco altos funcionarios ya fueron separados de sus cargos luego de aplicarles sendos procesos de juicios políticos.

En esa vía reflexionó el abogado Alex Navas, que cuestionó la forma en que se han desarrollado estos procedimientos constitucionales, señalando que carecen de la rigurosidad y solemnidad que deberían caracterizar este tipo de procesos.

Según explicó, incluso en juzgados de menor jerarquía se observan estándares más altos de formalidad que los evidenciados en los juicios políticos aplicados al Fiscal General Johel Zelaya y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, ambos ya cesados de sus cargos.

“El Congreso Nacional no ha demostrado estar preparado para llevar a cabo estos procesos. Lo que se ha visto son conjeturas más que pruebas sustanciales, lo cual debilita la credibilidad del mecanismo”, expresó el profesional del derecho.

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Navas advirtió además que, lejos de fortalecer la institucionalidad, estos juicios políticos podrían convertirse en instrumentos de revancha política si no se corrigen sus deficiencias. En ese sentido, hizo un llamado a que se utilicen como una oportunidad para consolidar el Estado de derecho en Honduras.

Entre las principales falencias identificadas, el exmiembro de la MACCIH destacó la falta de reglamentación clara. Señaló que es fundamental garantizar a las personas encausadas el acceso al expediente, el derecho a la defensa, la posibilidad de debatir pruebas y testigos bajo el principio de legalidad, así como mecanismos constitucionales que protejan sus derechos en caso de vulneraciones.

El abogado Alex Navas.

Asimismo, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido criterios sobre estos temas en sentencias como los casos Gutiérrez Navas y López Lone contra el Estado de Honduras, en los que se establecen estándares que deben ser adoptados para evitar abusos de poder.

En relación con los recursos legales interpuestos por algunos de los funcionarios sometidos a estos procedimientos de juicio político, Navas defendió la procedencia del amparo como una garantía frente a posibles violaciones de derechos humanos, pese a las interpretaciones que limitan estos mecanismos frente a decisiones del Congreso Nacional.

“El amparo es una herramienta legítima cuando hay afectación de derechos fundamentales. Lo que se busca, en última instancia, es agotar la vía interna para acudir al sistema interamericano”, detalló.

Navas advirtió que, de llegar estos casos a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una alta probabilidad de que el Estado hondureño resulte condenado, lo que implicaría no solo costos económicos, sino también un impacto negativo en la imagen del país.

Finalmente, Navas subrayó que la responsabilidad recae en los funcionarios públicos, quienes deben ajustar sus actuaciones a la Constitución y las leyes para evitar que el país continúe siendo percibido como un Estado que vulnera derechos fundamentales. JS