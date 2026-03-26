Juicios políticos deben continuar sino se evidenciaría solo recomposición del poder: Julieta Castellanos

Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos analizó los recientes acontecimientos políticos vinculados al juicio político contra el exfiscal general Johel Zelaya y la renuncia de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, señalando que estos hechos deben entenderse en distintos momentos dentro de una misma crisis institucional.

– Julieta Castellanos advierte “burla a la ciudadanía” si los procesos no se concluyen con interés de corregir.

Castellanos afirmó que la exigencia de juicio político surge como una “demanda legítima” de la ciudadanía, tanto de hombres como mujeres, quienes han cuestionado el desempeño de funcionarios en los órganos electorales y en el sistema de justicia, particularmente en el Ministerio Público de Honduras y la Corte Suprema.

Riesgo democrático

Según explicó, esta demanda se sustenta en los hechos que derivaron en una crisis electoral marcada por la incertidumbre, la falta de confianza y la ausencia de certeza en el proceso. “No fueron hechos casuales ni producto de la improvisación, sino percibidos como acciones planificadas”, expresó, al tiempo que señaló una participación tanto activa como pasiva de diversos funcionarios, lo que puso en riesgo el proceso democrático.

Sobre el juicio político al exfiscal Johel Zelaya, la socióloga indicó que este permitió evidenciar un incumplimiento de las funciones establecidas en la ley orgánica de la institución. Apuntó que las respuestas brindadas por el exfuncionario no fueron satisfactorias y reflejaron una actuación selectiva, además de los testimonios presentados durante el proceso.

Negociación política

En contraste, Castellanos calificó como “un contexto diferente” el caso de la magistrada Rebeca Ráquel Obando. Explicó que, tras semanas de especulación sobre su posible inclusión en un juicio político, el Congreso Nacional de Honduras interrumpió el proceso al recibir su renuncia como presidenta del Poder Judicial.

Desde su perspectiva, esta decisión representa “una burla a la ciudadanía”, ya que la renuncia se limitó al cargo de presidenta, pero no al de magistrada. “Si las causales eran válidas para cuestionar su idoneidad, estas aplican tanto para la presidencia como para su función como magistrada”, sostuvo.

Castellanos señaló que la interrupción del juicio sugiere la existencia de una negociación política, donde el interés principal habría sido la recomposición de poder y no la evaluación de la idoneidad de la funcionaria. Asimismo, criticó que los diputados, al no continuar con el proceso, habrían otorgado un “perdón” implícito a las posibles faltas.

Finalmente, advirtió que, si el juicio político no se extiende a todos los funcionarios señalados por su actuación en el proceso electoral, se corre el riesgo de que este mecanismo se aplique de manera selectiva. “Dejarlo hasta aquí evidenciaría que no hay un verdadero interés en el control legislativo, sino únicamente en la recomposición de poder”, zanjó.

Finalmente, la socióloga subrayó que, de no abordarse el problema de fondo —el abuso de funciones por parte de servidores públicos—, los hechos podrían repetirse, manteniendo la desconfianza ciudadana y debilitando aún más la institucionalidad democrática del país. LB