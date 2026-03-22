Juicio político sentará precedente en Honduras, dice diputado Rashid que lo exige para el Fiscal General

Tegucigalpa – El diputado liberal Rashid Mejía dijo este domingo que el juicio político sentará un precedente en la historia de Honduras, al tiempo que se decantó para que sea aplicado al Fiscal General, Johel Zelaya.

El joven congresista recalcó que “el juicio político sentará un precedente en la historia del país”.

Asimismo, citó que el fiscal Zelaya se hizo el ciego cuando saqueaban al país y pedían la mitad para el comandante, en clara alusión al narcovideo que involucró a Carlos Zelaya en una reunión con jefes del narcotráfico para pactar la entrega de dinero a la primera campaña de Libre en 2013.

“Honduras no avanzará si continuamos con un fiscal que se hizo el ciego cuando saqueaban el país y pedían la mitad para el comandante. 81% del pueblo voto esperando acabar con la impunidad y hoy, debemos cumplir”, reflexionó Mejía.

Sectores políticos aseguran que el procedimiento de juicio político comenzará la semana entrante con el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y que muy probablemente siga con otros en los próximos días.

El propio coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya advirtió que “el golpismo” prepara la destitución del consejero Marlon Ochoa, al tiempo que pidió a la militancia de ese instituto político estar alertas. JS