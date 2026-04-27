Juicio político presenta fallas significativas que deben abordarse, a criterio de Gabriela Castellanos

Tegucigalpa- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos señaló en torno al juicio político que “una cosa es que el mecanismo sea válido, y otra muy distinta es cómo se ejecuta. Y lo que vimos, como resultado de nuestra veeduría permanente, fue un proceso con fallas significativas”.

Tal como se advirtió, el juicio político, aunque no se trate de un procedimiento judicial, exige criterios mínimos de objetividad, racionalidad y respeto al debido proceso. Y esas condiciones no se cumplieron plenamente, detalló Castellanos.

📌 El juicio político es un mecanismo legítimo de control institucional, pero su legitimidad depende de cómo se aplica.



Desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), realizamos un análisis técnico del procedimiento desarrollado recientemente, a partir de nuestra veeduría… pic.twitter.com/DwdSucbVvE — CNA Honduras (@cnahonduras) April 27, 2026

Según la funcionaria en la denuncia se incorporaron elementos personales altamente sensibles y sin sustento técnico que mostró una relación directa con el ejercicio de la función pública.

En cuanto a las comisiones especiales, se integraron sin todas las bancadas, lo que deja condiciones básicas de imparcialidad.

Las intervenciones en el juicio se vieron marcadas por valores personales, por lo que hay vacíos en el proceso, indicó.

La decisión a mano alzada limita el control ciudadano en una decisión de alto impacto, por lo que se debe de implementar una serie de recomendaciones para que a futuro los juicios políticos sean una herramienta que de fortaleza y no desconfianza a la población, apuntó. IR