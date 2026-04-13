Juicio político no es un proceso jurídico, su único fin es la destitución: Juan Carlos Barrientos

Tegucigalpa – El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, explicó que el juicio político en Honduras “no es un proceso jurídico como los que se desarrollan en los tribunales”, sino un mecanismo de carácter político cuyo objetivo principal es la destitución de funcionarios nombrados por el Congreso Nacional.

El experto pidió a la población no confundir esta figura ya que el juicio político es de carácter político y no jurídico.

Esta figura “no se basa en la valoración estricta de pruebas como en un juicio penal”, sino en la existencia de causales y, sobre todo, en la obtención de los votos necesarios para su aprobación, acotó.

En ese orden, dijo que la comparecencia de los señalados no es obligatoria, aunque advirtió que no acudir implica renunciar a presentar descargos.

El jurista indicó que el proceso responde más a decisiones políticas que jurídicas.

“Si existen los votos, el juicio político procede”, por lo que enfatizó que este mecanismo no debe confundirse con un juicio tradicional. (RO)