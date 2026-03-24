Juicio político no debe de polarizarse, señala Nelson Castañeda

Tegucigalpa – El encargado de Seguridad y Defensa de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda hizo un llamado a no polarizar el juicio político en curso y a no desviar la atención de los principales problemas que enfrenta el país, como la inseguridad.

Castañeda señaló que es fundamental que ninguna institución paralice sus operaciones durante este proceso y expresó su expectativa de que el mismo no se prolongue más de un mes.

“Hay zozobra, pero ya la Ley de Juicio Político establece los tiempos y respetando el debido proceso, esperemos que las reglas que ya están definidas y que este Congreso Nacional recomponga el mal funcionamiento que venía manejando en los últimos cuatro años.

Asimismo, instó al Congreso Nacional a resolver la situación en tiempo y forma, recordando el compromiso de ser un ente más eficiente en la atención de los temas nacionales.

“Se debe respetar el debido proceso y cumplir con los tiempos que establece la ley”, apuntó. IR