Juicio político no debe convertirse en “revancha partidaria”, resalta Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó que la figura del juicio político en Honduras pueda ser utilizada con fines de revancha partidaria en lugar de cumplir su propósito de control democrático.

– La directora del CNA alertó que el escenario más grave sería utilizar el juicio político como instrumento de revancha.

A través de su columna semanal “Disculpen mi castellano”, Castellanos planteó la interrogante de si un eventual juicio político en el país responde a un mecanismo institucional legítimo o si corre el riesgo de convertirse en un instrumento de manipulación política dentro del Congreso Nacional de Honduras.

La titular del CNA recordó que el juicio político es una herramienta contemplada para preservar el equilibrio de poderes y exigir responsabilidades a funcionarios de alto nivel cuando sus actos comprometen la legalidad o la estabilidad institucional. Sin embargo, advirtió que en la práctica puede derivar en un “espectáculo parlamentario” si no se aplica con rigor jurídico.

Castellanos subrayó que, aunque el juicio político tiene naturaleza política y no penal, ello no significa que deba desarrollarse al margen de las leyes. “Cuanto más político es el procedimiento, mayor debe ser el rigor jurídico”, señaló.

En ese sentido, insistió en que cualquier proceso de este tipo debe garantizar el debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa del funcionario señalado y la posibilidad de ser escuchado por el Congreso. Como una de las garantías mínimas, propuso la conformación de una comisión plural integrada por representantes de todas las fuerzas políticas para evitar que el proceso se convierta en un “tribunal de linchamiento”.

La directora del CNA alertó que el escenario más grave sería utilizar el juicio político como instrumento de revancha, lo que, a su criterio, terminaría debilitando aún más la democracia y el Estado de derecho en Honduras.

Asimismo, señaló que el Poder Legislativo debe actuar sobre hechos verificables y no utilizar este mecanismo como una herramienta para ganar reconocimiento político momentáneo o generar impacto mediático.

“Si no se cuidan las formas y el objetivo primordial, puede abrirse la puerta a escenarios de revancha política donde cada nuevo período legislativo busque castigar al anterior”, apuntó.

Finalmente, Castellanos sostuvo que la fortaleza de una democracia no se mide por la facilidad con la que se destituyen funcionarios, sino por la seriedad con la que se respetan las reglas. Añadió que el verdadero desafío para el Congreso no es si tiene la facultad de iniciar un juicio político, sino si está dispuesto a ejercerla con prudencia, rigor jurídico y responsabilidad institucional. LB