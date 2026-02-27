Juicio político no debe basarse en emotividad y requiere 86 votos, dice diputado Ledezma

Tegucigalpa – Consultado en relación con el tema del juicio político, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma subrayó que este mecanismo debe abordarse con responsabilidad y apego a la ley.

“Tenemos que ser claros y responsables; este pasa por 86 votos. No es un tema de emotividad ni un tema de venganza, es de ser respetuosos de la ley”, expresó.

El parlamentario reiteró que cualquier decisión en este sentido debe sustentarse en los procedimientos establecidos y contar con el respaldo calificado que exige la normativa vigente, dejando claro que se trata de un proceso estrictamente legal y no político.

[LEER] Zambrano pide tranquilidad para iniciar “inevitables” juicios políticos en el CN

Reducción de diputados sería posible también con 86 votos

Seguidamente, Ledezma se refirió a la moción presentada por la diputada Alia Kafaty para reducir el número de diputados de 128 a 82.

En este punto Ledezma detalló que la congresista presentó ante el Legislativo una iniciativa de reforma al artículo 202 de la Constitución de la República, propuesta que —aclaró— no es la primera vez que se introduce en el hemiciclo.

“El proyecto se va a turnar a la comisión ordinaria electoral, que deberá dictaminar si es favorable o no. Posteriormente pasará al pleno del Congreso”, explicó el parlamentario.

El secretario recordó que, al tratarse de una reforma constitucional, se requieren 86 votos para su aprobación. “La comisión va a dictaminar si es favorable o no es favorable; se necesitan 86 votos porque es una reforma constitucional”, remarcó.

Asimismo, indicó que la reforma tendría que ser aprobada en la actual legislatura y ratificada en la siguiente, conforme lo establece el procedimiento constitucional. Somos respetuosos de las iniciativas de ley serán estudiadas concluyó. LB