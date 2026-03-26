Juicio político: La prueba del orden constitucional

Por Alma Adler

No es la falta de normas lo que debilita al Estado, sino su aplicación selectiva. El juicio político expone ese punto de quiebre: donde el poder decide si se somete a la ley o si continúa operando al margen de ella.

El juicio político suele ser mal comprendido precisamente cuando más se necesita. No es un castigo ni un atajo para dirimir disputas entre actores políticos, sino una herramienta constitucional destinada a preservar la integridad de las instituciones cuando quien las dirige deja de cumplir el deber que justifica su poder. No sustituye a los tribunales ni adelanta condenas; la eventual responsabilidad penal seguirá su curso. Aquí se examina algo previo: si el ejercicio del poder se ha mantenido dentro de los límites que la ley impone.

Una república no se sostiene solo en la existencia de normas. Se sostiene —sobre todo— en la disposición efectiva de aplicarlas. La Constitución hondureña es clara: legalidad, igualdad ante la ley, independencia institucional y separación de poderes son condiciones de funcionamiento, no declaraciones. Cuando ese equilibrio se altera, el problema no siempre aparece como ruptura, sino como desplazamiento de los límites.

Desde ahí se entienden los hechos en tela de juicio.

En el Ministerio Público, bajo la titularidad de Johel Zelaya, no se trata de un hecho aislado, sino de una secuencia de omisiones que plantea dudas sobre el cumplimiento del deber de objetividad: la falta de actuaciones frente al narco video que involucra a Carlos Zelaya, la postergación del nombramiento de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y decisiones que han coincidido con cambios políticos relevantes. Cuando la ley obliga a actuar, no hacerlo delimita el alcance real del poder.

En el Consejo Nacional Electoral, el problema no es la discrepancia, sino la afectación de su funcionamiento. El bloqueo del quórum y la actuación del consejero Marlon Ochoa en disputa con resultados certificados erosionan la confianza en el proceso electoral. Sin confianza, la elección subsiste, pero su legitimidad se debilita.

A ello se suma un elemento más difícil de encuadrar jurídicamente, pero determinante: la incidencia de poder sin responsabilidad formal. La participación de Manuel Zelaya Rosales en decisiones públicas sin sujeción a control institucional no es un dato accesorio. Es la expresión de una distorsión en la que el poder opera fuera de los mecanismos de rendición de cuentas.

El Congreso Nacional que presidió Luis Redondo entre 2022 y 2026 registró indicadores críticos en materia de transparencia y control, con cuestionamientos sobre quórum, votaciones y legalidad de actos legislativos. Un Congreso que opera sin controles efectivos es tan problemático para la institucionalidad como un fiscal que decide no actuar.

El mismo estándar debe aplicarse a la Corte Suprema de Justicia. La renuncia de su presidenta, acompañada de su posible permanencia como magistrada, introduce un precedente que no puede normalizarse. Si la responsabilidad puede separarse del cargo sin efectos sustantivos, el poder puede reconfigurarse sin atravesar los mecanismos de control. De ahí la necesidad de preservar a la Corte de dinámicas de captura. Sin independencia real, el control deja de ser una función y se convierte en una expectativa.

Honduras ya experimentó las consecuencias de no activar a tiempo estos mecanismos. Durante la administración de Juan Orlando Hernández, la institucionalidad fue desplazada hasta permitir una indiscutible concentración de poder. Lo que no se investigó dentro del país fue juzgado fuera de él. Ese antecedente muestra el punto en el que el Estado deja de corregirse a sí mismo.

Al respecto, la Corte Interamericana fijó parámetros claros. El juicio político solo es legítimo si respeta el debido proceso, la motivación y límites objetivos. Honduras ya fue condenada por ignorar esos estándares y mantiene pendientes las reformas correspondientes. Aplicar un mecanismo cuestionado sin corregir sus defectos no es un detalle técnico: es abrir la puerta a que la arbitrariedad se repita.

La norma existe. El problema es otro: por qué su aplicación se vuelve contingente. La respuesta no es exclusivamente jurídica. Quien ejerce el poder hoy sabe que podría querer ejercerlo mañana. Establecer límites implica aceptar que esos límites serán exigibles después. Esa tensión introduce cálculo en la decisión de activar o no los mecanismos de control.

Cuando ese cálculo se acumula, la norma deja de operar como regla y pasa a depender de circunstancias. En ese punto, el poder no necesita quebrar la ley; le basta con moverse dentro de sus márgenes hasta redefinirlos.

El juicio político no resuelve por sí solo ese problema, pero lo expone. Obliga al sistema a definir si las reglas mantienen su carácter vinculante o si quedan sujetas a administración discrecional.

Y es ahí donde la cuestión deja de ser únicamente institucional. Porque lo que está en juego no es solo la conducta de quienes ejercen funciones públicas, sino la expectativa de una sociedad que ya conoce las consecuencias de ese desplazamiento.

No es una exigencia excepcional. Es, simplemente, lo mínimo: que el poder acepte el límite que lo legitima.

Lo que se decide entonces no es una medida. Es si la ley sigue siendo un límite para el poder, o si termina convertida en un instrumento a su servicio.