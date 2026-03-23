Juicio político estremece a Libre en medio de disputas internas de poder

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Un potencial juicio político en contra del consejero del CNE, Marlon Ochoa, por socavar la democracia en el pasado proceso electoral, sacude al partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), que libra a lo interno una sórdida batalla por el control del partido para una mayor democratización interna que los lleve a cambios profundos de sobrevivencia y retorno en el futuro al poder.

En la cámara legislativa crecen los consensos para estrenar la figura del juicio político a Marlon Ochoa, un activista de Libertad y Refundación (Libre), que a lo largo del proceso electoral recién pasado torpedeó la realización de los comicios ausentándose de las sesiones del pleno de consejeros del CNE, dilatando decisiones, tocando las puertas del Ministerio Público para que apresaran a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, queriendo evitar la declaratoria de las elecciones, proponiendo prórrogas de último momento, de forma unilateral al Congreso Nacional, entre otras acciones que reñían con las funciones propias de un consejero del principal ente rector de las elecciones en Honduras.

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El comportamiento de Ochoa llevó a sectores políticos y de sociedad civil a pedir que se le aplicara la ley por querer boicotear el proceso electoral y que se le empleara la figura del juicio político. Los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea señalan incluso cómo desde lo interno del CNE se intentó estropear el proceso electoral y debilitar el organismo en su legitimidad institucional. Y si bien señalan que los tres consejeros en determinado momento no contribuyeron a fortalecer la institucionalidad, son claros en reprochar las actuaciones de Ochoa.

En diciembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó y retiró visas a algunos funcionarios de Libertad y Refundación en la administración pública por socavar la democracia. Uno de ellos fue el consejero Marlon Ochoa.

Se viene lo más esperado!

Juicio político es justicia para Honduras! — María José Sosa – Diputada (@soymj17) March 22, 2026

Hoy que la realización de un eventual juicio político en contra de Ochoa parece inminente, éste y su partido han empezado a reaccionar en un intento por tratar de evitar la consumación de ese evento. Ochoa ha dicho en declaraciones de prensa que es víctima de una persecución política por parte de las cúpulas políticas de los partidos Nacional, en el poder, y Liberal, en la oposición, que constituyen las dos principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional.

Dijo que lo “están persiguiendo” políticamente y lo quieren destituir del CNE para “blindar” el presunto fraude que alega ocurrió en las elecciones generales del 30 de noviembre, figura que ha sido rechazada de forma contundente en los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea.

Marlon Ochoa sería sometido a juicio político en los próximos días.

Ochoa llama a congresistas “cueva de ladrones”

Ochoa puso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en contra del juicio político y acusó al Congreso Nacional ser parte de una “cueva de ladrones” para sacarlo del poder, tras alegar que sería “un honor” que lo destituyeran.

Dijo que han sido históricamente un centro de la corrupción público privada y que es “hoy en día una cueva de ladrones, donde se busca sacarme y es un enorme honor que tengan que recurrir al juicio político para eliminarme”.

Mientras, el coordinador del partido Libertad y Refundación, el expresidente Manuel Zelaya, ha salido en la defensa de Marlon Ochoa y pide a la militancia de su partido estar alerta ante lo que considera un hecho “inminente”.

“La próxima semana el Partido Nacional, apoyado por ciertos sectores liberales, no por todos, pretende condenar al único testigo del fraude del TREP, el que exigió el conteo del 100 % de las actas y de los votos, a nivel presidencial, alcaldes y diputados, e informó sobre la anulación del biométrico y la violación del código fuente”, dijo Zelaya que atribuye la acción contra Ochoa como una estrategia propia del “golpismo”.

“La abrupta destitución de Marlon Ochoa, su enjuiciamiento y la posibilidad real de una captura con los riesgos que ello implica, incluso para su vida dentro de la cárcel, constituyen una evidente asociación para ocultar un fraude y la antesala de una ofensiva mayor, para entregar al Partido Nacional un poder omnímodo que controle absolutamente el sistema electoral”, asegura el expresidente y coordinador de Libre.

“Está destitución es un nuevo golpe del Partido Nacional para perpetuarse, incluso habilitar la nueva inscripción de JOH, por lo que también demandan la presidencia de la Corte y del fiscal general, abusos que el pueblo no olvidará. El golpismo se prepara para 2029, y nosotros también debemos prepararnos”, agregó.

Las acusaciones de Manuel Zelaya han sido respondidas por la designada presidencial, María Antonieta Mejía, al indicarle que exigir responsabilidad no es persecución y aplicar la ley no es golpismo.

A lo interno de Libre surgen nuevos movimientos.

Fuerzas disputan liderazgo a coordinación de Libre

“No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes. Exigir responsabilidad no es persecución, aplicar la ley no es golpismo y asumir consecuencias no es victimización”, dijo la designada.

En tanto, la exlegisladora Maribel Espinoza, es del criterio que debe llevarse a juicio político a aquellos funcionarios que atentaron contra la democracia y a los tribunales a los que ya no son funcionarios públicos, pero fueron parte de un compló para evitar que hubiera elecciones para que Libre siguiera en el poder. A las voces a favor del juicio político se ha sumado el Consejo Nacional Anticorrupción a través de su coordinadora ejecutiva, Gabriela Castellanos.

Los hechos del juicio político por el que sería destituido el consejero Marlon Ochoa, se producen justo cuando Libertad y Refundación libra una batalla sórdida a lo interno del partido por el control de este y por presiones para que ese instituto político sea más democrático y escuche a sus bases.

Ese fraccionamiento que está viviendo Libre tiene su impacto en el Congreso Nacional y según los analistas, existe una alta probabilidad que legisladores de Libre voten a favor del juicio político contra Ochoa, si el oficialismo en el Parlamento no obtiene todos los votos necesarios del Partido Liberal para alcanzar la cifra de mayoría calificada que exige la ley.

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En las últimas semanas, nuevas fuerzas internas han surgido en Libertad y Refundación que cuestionan a la cúpula por la reciente pérdida de las elecciones del 30 de noviembre, el estilo autoritario de imponer candidaturas y la desconexión con las bases de militantes.

Surge así el movimiento “Renovación Somos” que dirige el parlamentario Rafael Sarmiento, exjefe de la bancada de Libre en el pasado congreso nacional y que ha mostrado tener aspiraciones presidenciales dentro de ese partido.

Se mantiene el movimiento MORENA al frente del exdiputado Rasel Tomé, quien continúa organizando sus bases y sumando en su dirigencia y militancia a destacados miembros de Libre que fueron marginados, entre ellos, el exministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos.

Rasel Tomé constantemente reclama que el partido Libre se abra a nuevos liderazgos.

A estas fuerzas internas se ha anunciado el surgimiento de otra corriente denominada “Juntos por la Nueva Honduras” al frente del diputado German Altamirano a quien le acompaña un fuerte grupo de legisladores de Libre, alcaldes y lideres comunales. Altamirano ha dicho que intentan democratizar el partido, rechazar las imposiciones de candidaturas o fórmulas, y rescatar los orígenes que dieron vida a Libertad y Refundación.

Todas estas nuevas fuerzas buscan disputar el control que mantiene por ahora del partido el movimiento M-28 que maneja el expresidente Zelaya y su hermano, Carlos Zelaya, último retirado por problemas de salud, pero ha sido uno de los operadores más visibles de la familia Zelaya en el control partidario.

A lo interno de Libre se vive un hervidero político por decisiones impopulares tomadas por la coordinación que no ha podido impulsar un encuentro para reflexionar bajo una crítica constructiva sobre la humillante derrota electoral, ver el rumbo que debe tomar el partido y cómo dar paso a los nuevos liderazgos. En Libre hay malestar por las nuevas designaciones de la coordinación en materia de las comunicaciones internas y externas del partido, así como por la protección a lideres del partido que han sido señalados en presuntos actos de corrupción y abusos de poder y autoridad durante la recién concluida gestión pública.

Libre ha intentado usar nuevamente las calles para defender a sus activistas que empiezan a ser despedidos del gobierno, unos por irregularidades en sus contratos, otros porque estaban en planillas fantasmas, y otros más, por ser parte de los cambios de gobierno cada cuatro años. Con esas acciones, Libre ha intentado desvirtuar los focos sobre la pugna interna de poder entre su militancia que ha pedido a la coordinación del partido hacerse a un costado y dar paso a nuevos actores que permitan al partido prepararse para el nuevo proceso electoral con nuevo discurso y propuesta.

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Hoy ante lo que sería un inminente juicio político en contra de uno de sus integrantes más activista y polémico, la coordinación del partido busca unificar fuerzas internas alrededor del respaldo a Marlon Ochoa a nivel público, pero a lo interno, tratar de aplacar el malestar para obtener oxigeno que le permita a la familia Zelaya mantener el control de un partido cuyas bases han empezado a cuestionar su liderazgo. (PD)