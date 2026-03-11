Juicio político “es inevitable”, el Congreso se prepara para aplicar la figura por primera vez

Tegucigalpa – La figura del juicio político en Honduras es un tema “inevitable” y el Poder Legislativo se encuentra a las puertas de aplicarla por primera vez desde que fue aprobada hace más de una década, dijo este miércoles el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

El diputado presidente recordó que las reformas constitucionales que incorporaron esta herramienta fueron aprobadas hace 13 años, junto con una ley especial que regula el proceso, pero hasta la fecha nunca se ha puesto en práctica.

“Este es un tema inevitable. Esa figura se va a estrenar en este Congreso. Tenemos 13 años de haber aprobado reformas constitucionales y una ley especial de juicio político, pero nunca se ha aplicado”, expresó el titular del Legislativo.

El congresista explicó que actualmente el tema se discute dentro del hemiciclo, pero advirtió que no se impulsará ningún proceso sin contar previamente con el respaldo necesario de los diputados.

De acuerdo con la normativa, para aprobar un juicio político se requieren al menos 86 votos en el pleno del Congreso Nacional.

El presidente de la Cámara Legislativa, Tomás Zambrano.

“Lo hemos dicho claro: esto no es puro apasionamiento, no es por venganza o sentimentalismo. Este es un tema de hacer las cosas bien. Se ocupan 86 votos”, enfatizó Zambrano.

En ese sentido, afirmó que ha comunicado a los diputados de todas las bancadas que no se someterá a ningún juicio político sin tener certeza de que existe la mayoría calificada requerida.

“Yo les dije a todos los diputados de todas las bancadas que no vamos a someter un juicio político sin estar seguros de los 86 votos”, reiteró.

Zambrano también advirtió que, de presentarse un juicio político contra un funcionario acusado de violentar la Constitución o de boicotear un proceso electoral y que la iniciativa no obtenga los votos necesarios, el tema no podría volver a discutirse hasta después del 25 de enero de 2027.

Aunque reconoció que las discusiones apuntan a varios altos funcionarios del Estado, el presidente del Congreso evitó mencionar nombres para no interferir en el proceso.

“Estamos hablando de varios altos funcionarios, pero no quiero dar nombres para no interferir. Pero es un tema inevitable”, remarcó al concluir. LB