Juicio político al fiscal Johel Zelaya sigue en pie, impulsado por nacionalistas y liberales, según designada presidencial Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que el planteamiento de un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya continúa vigente, impulsado principalmente por sectores del Partido Nacional y del Partido Liberal, quienes consideran que el proceso es necesario para sentar un precedente de respeto al Estado de derecho.

Mejía afirmó que ha escuchado a diputados de la bancada liberal manifestar su interés en aplicar el juicio político no como una revancha partidaria, sino como una acción institucional frente a supuestas actuaciones del fiscal al margen de la ley.

“Hay algunos diputados que anhelan aplicar el juicio político al fiscal general no por un sueño partidario, sino más bien para dejar un precedente de que cuando alguien actúa al margen de la ley debe ser castigado. No hacerlo deja un mal sabor de boca y también envía el mensaje de que el próximo fiscal puede actuar sin consecuencias”, expresó.

La designada presidencial advirtió que permitir este tipo de conductas sin sanción debilita la institucionalidad y pone en riesgo el cumplimiento de la ley en futuras gestiones. “Hay que dejar precedentes, respetar el Estado de derecho, subrayó.LB