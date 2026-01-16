“Jugada maestra del fiscal Zelaya” que se corona como un peón más de redes de corrupción, cuestiona activista social

Tegucigalpa – De acuerdo a las valoraciones de la activista social, Gabriela Blen, el traslado del fiscal de UFERCO hacia una escuelita de formación del Ministerio Público, “es una jugada maestra del Fiscal General” que lo retrata como un peón más de las redes de corrupción que operan en Honduras.

En las últimas horas el Fiscal General, Johel Zelaya, anunció el traslado de Santos a la escuela de formación del Ministerio Público, luego de ocupar el cargo por varios años.

[LEER] Fiscal Zelaya quita a Luis Javier Santos de UFERCO y lo manda a escuela de formación del MP

Según la interpretación de Gabriela Blen, fundadora de la marcha de las antorchas en mayo de 2015, el Fiscal Johel Zelaya quiere asegurar su permanencia frente al Ministerio Público y para ello utiliza como moneda de cambio el traslado del Luis Javier Santos para congraciarse con los investigados por UFERCO-MACCIH.

“Jugada maestra de Johel Zelaya para asegurar su permanencia frente al MP, utilizando como moneda de cambio al Fiscal Santos para congraciarse con los investigados por #UFERCO-MACCIH. Zelaya se corona como un peón más de las redes de corrupción, día de luto para #Honduras”, aseveró la luchadora social. JS