Juez otorga cambio de medidas al hermano de JOH, acusado por varios delitos en caso COMIXMUL

Tegucigalpa – El juez en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción celebró audiencia de revisión de medidas y otorgó cambió de medidas al ciudadano José Amílcar Hernández Flores, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.

Hernández Flores es acusado por el Ministerio Público por suponerlo responsable de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos.

Las medidas impuestas son: no salir del país, firmar periódicamente en la secretaria del Juzgado, no asistir a las instalaciones de la Cooperativa Comixmul y otorgó una fianza monetaria de 20 millones de lempiras.

El hermano del expresidente, permanece en la cárcel de Támara cumpliendo la detención judicial dictada por el juez que lleva la causa.

Hernández, junto a las otras ocho personas, son señalados por los delitos de lavado de activos y estafa en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

De acuerdo con las investigaciones, habría cobrado sumas de dinero por consultorías y servicios legales que nunca se concretaron y que estaría ligado a un desfalco a la cooperativa de mujeres donde se desviaron más de 37 millones de lempiras.

La detención de Hernández, se produjo en su propia residencia en el sector de Las Casitas y formó parte de una operación más amplia que incluyó siete allanamientos en los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, dirigidos contra una red de directivos, empleados y bufetes privados acusados de sustraer grandes cantidades de dinero de la cooperativa. IR