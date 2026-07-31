Juez Natural se declara incompetente en caso Pandora II contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa – El director de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó este jueves que el Juez Natural designado para conocer el caso Pandora II, en el que figura como acusado el expresidente Juan Orlando Hernández por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, se declaró incompetente para continuar con el proceso.

Según explicó Duarte, el juez determinó, tras analizar el expediente, que no existe ningún alto funcionario del Estado involucrado en la causa, por lo que consideró que el caso no corresponde a la jurisdicción de un Juez Natural.

Como consecuencia de esta resolución, el expediente deberá ser remitido al Circuito Jurisdiccional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, instancia que asumiría el conocimiento del proceso.

No obstante, Duarte precisó que el traslado aún no se ha concretado, debido a que los apoderados legales del expresidente anunciaron la presentación de un recurso de reposición contra la decisión adoptada por el juez.

El portavoz del Poder Judicial indicó que las autoridades se encuentran a la espera de recibir dicho recurso para resolver conforme a derecho cualquier petición que formule el equipo de defensa antes de remitir oficialmente el expediente a la jurisdicción ordinaria.

El caso Pandora II forma parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción y ahora deberá seguir el procedimiento correspondiente una vez se resuelvan los recursos legales pendientes.

La audiencia contra el expresidente Hernández está programada para el lunes. IR