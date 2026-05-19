Juez imputa al expresidente español Zapatero por «liderar» trama de tráfico de influencias

Madrid.- Un juez de la Audiencia Nacional de España ha imputado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero al considerarlo el presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que obraba como intermediario «ante instancias públicas en favor de terceros», y le atribuye el haber cobrado supuestas comisiones de hasta medio millón de euros.

Así lo expone en su resolución el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, responsable de la instrucción del caso por la que este martes se imputó al expresidente del Gobierno (2004-2011) por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Rodríguez Zapatero fue citado a declarar ante el juez el próximo 2 de junio en este caso, que se ha reabierto al descubrir la fiscalía anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela.

¿Qué dice el auto sobre esta supuesta red?

En un auto de 85 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.

Según el magistrado, esta presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

Así, señala a varias personas del entorno del expresidente y a su secretaria como posibles intermediarios directos que hacían de interlocutores con los clientes de la red y que recibían órdenes directas de Zapatero.

El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav, cuyas administradoras y socias son sus hijas.

Así, todo según este auto de imputación, la consultora del empresario Julio Martínez, Análisis Relevante, habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno del expresidente del Gobierno.

El juez también aprecia indicios de un posible delito de blanqueo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.

El rescate de Plus Ultra

El juez destaca que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.

Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos -imputado por otro caso de corrupción- y otra a través de Zapatero.

Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.

El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. EFE