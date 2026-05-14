Juez dicta detención judicial para hija del capo Arnulfo Valle

Tegucigalpa – Un juez hondureño luego de desarrollar la audiencia de imputados, dictó detención judicial para Yosary Yasmin Valle Aguilar, hija del capo Arnulfo Valle, acusada por el presunto delito de asesinato.

La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, dijo que el juez envió a Valle Aguilar a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, mientras se desarrolla la audiencia inicial el próximo martes 19 de mayo a las 8.30 de la mañana.

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Según informó la Policía Nacional, Valle Aguilar tenía una orden de captura emitida por un Juzgado de Letras con jurisdicción nacional por el delito de asesinato en perjuicio de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz, ocurrido en septiembre de 2016.

La joven fue detenida cuando supuestamente intentaba salir del territorio nacional a través de la frontera de Corinto, donde agentes policiales mantenían labores de vigilancia y seguimiento.

La captura es considerada por las autoridades como un “golpe de impacto” dentro de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona norte del país.

Como se conoce la familia Valle Valle, es originaria de la aldea El Espíritu, Florida, Copán y de La Encarnación, Ocotepeque. Fue desde el 20 de agosto de 2014, que el clan de la Familia Valle fue designado por EEUU como personajes importantes en el tráfico de drogas.

Desde ese entonces la lista de OFAC incluyó a los hermanos José Reynerio , Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle. JS