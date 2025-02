Juez de letras que disparó contra civiles en Islas de la Bahía sigue en su cargo

Tegucigalpa – El juez de letras Allan Urbina, quien se hizo viral por sacar su pistola, apuntando y disparando contra civiles en una acalorada discusión en un bar, sigue ejerciendo sus funciones, confirmó este lunes el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

El vocero oficial dijo que Urbina no ha sido suspendido del cargo ya que tiene que continuar el proceso de investigación y el proceso interno.

(Leer) Investigan a juez de letras que disparó contra civiles en Islas de la Bahía

“Aquí en el poder Judicial tenemos una normativa y un procedimiento a seguir, después de que Supervisión General investiga, ellos trasladan toda esta información a recursos humanos para que se realicen audiencias de descargo, después pasa a la Unidad Técnica y después a la Presidencia”, indicó.

“No se lograron recuperara videos del lugar, no estaban o fueron borrados, o no existía punto de grabación, este video es de una persona particular y por lo tanto igualmente se deben hacer las pericias”, dijo.

El incidente ocurrió el pasado 21 de septiembre de 2024, en un bar de esa zona insular del país y en el mismo también hay fiscales involucrados. VC