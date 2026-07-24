Juez de ejecución se presenta en la ATIC por el caso de Angie Peña

Tegucigalpa.- Un juez de ejecución se presentó este jueves en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el marco de las actuaciones relacionadas con el caso de la joven hondureña Angie Peña, desaparecida desde enero de 2022.

-La familia de Angie Peña presentó un hábeas corpus ante la CSJ.

La presencia de la autoridad judicial forma parte de las diligencias que se desarrollan en torno al expediente, uno de los casos de desaparición que ha generado mayor atención pública en Honduras debido a la prolongada búsqueda y a las exigencias de justicia por parte de los familiares de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el objetivo específico de la visita del juez de ejecución ni sobre las resoluciones que podrían derivarse de esta actuación judicial.

El caso de Angie Peña continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, a través de la ATIC, institución que mantiene abiertas las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que cualquier avance relevante será informado oportunamente conforme al desarrollo del proceso judicial. IR