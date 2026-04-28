Juez de EEUU se opone a pausar solicitudes de residencia permanente de más de 80 migrantes

Austin (EEUU) – Un juez federal en Estados Unidos falló este lunes en contra de la pausa a las solicitudes de residencia permanente de más de ochenta migrantes originarios de países cuyos ciudadanos tienen restringida la entrada a EEUU.

El juez Geroge L Rusell, del estado de Maryland ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a reanudar los casos de residencia de los 83 individuos que presentaron la demanda.

USCIS «no tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto» los casos», señaló el juez, quien determinó que la pausa, impuesta por el Gobierno de Donald Trump, es ilegal.

Actualmente, EEUU bloquea o restringe la entrada al país de los individuos de 39 países y las personas con documentos de la Autoridad Palestina.

En el fallo de hoy, el juez señala que el Gobierno no ha explicado por qué decidió pausar los beneficios migratorios para las personas de estos países que han estado en el país «por años, incluso décadas, han mantenido un estatus legal y, en muchos casos, han contribuido sustancialmente a la investigación médica y científica».

Además de las restricciones de viaje, el Gobierno de Trump también canceló la revisión de solicitudes de visas de migrante de 75 países del mundo, incluyendo Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Rusia y Somalia.

Organizaciones de derechos humanos, así como la agencia de la ONU para los refugiados y las oficinas de derechos humanos, han condenado los vetos y restricciones de viaje, argumentando que los migrantes y extranjeros tienen derecho al debido proceso. EFE