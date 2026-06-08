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“Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota. El país cree en ustedes, hágannos soñar. Traigan a Portugal el trofeo que nos falta”.

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António José Seguro • Presidente de Portugal

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