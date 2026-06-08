Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios “Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota. El país cree en ustedes, hágannos soñar. Traigan a Portugal el trofeo que nos falta”.8 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión António José Seguro • Presidente de Portugal + noticiasNeymar presenta una «buena evolución» de la lesión muscular en el gemelo 8 de junio de 2026 La cancha de fútbol que resiste dentro de un antiguo volcán en el sur de Ciudad de México 8 de junio de 2026 Sheinbaum encomienda a la selección que inspire a mexicanos con su actuación en el Mundial 8 de junio de 2026 Canciller destaca la importancia del Mundial de Fútbol para el comercio de Uruguay 8 de junio de 2026 3-1. Un triplete de Olise hace soñar a Francia 8 de junio de 2026