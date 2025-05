“Juego sucio y un autogol” la candidatura de Nelson Ávila en el Pinu-SD, dice Guillermo Valle

Tegucigalpa – El ingeniero Guillermo Valle denunció este sábado que un grupo reducido del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) le hicieron una “encerrona” para quitarle la candidatura presidencial y entrégasela al economista Nelson Ávila.

El viernes se confirmó que Ávila será el candidatro presidencial del Pinu-SD para las elecciones generales del 30 de mayo.

Valle en una entrevista al noticiero TN5 Matutino confesó que de él fue la idea de llevar a Ávila al Pinu-SD, pero para que le ayudara a fortalecer las planillas.

“Lo invite a fortalecer las planillas del Pinu-SD, pero no lo invite para que me viniera hacer una trampa y me quitara la candidatura presidencial”, declaró Valle.

Aseveró que Ávila nunca tuvo el valor de renunciar ni mandarle una carta por escrito al coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, para darle a conocer su salida.

Relató que él junto a otra integrante del Pinu-SD lo invitaron porque el economista lideraba el Partido Migrante de Honduras, pero que no estaba legalizado por las autoridades electorales, y estaba marginado de Libre.

Valle indicó que no cree que Nelson Ávila se haya involucrado para sacarle la candidatura presidencial, sino que lo atribuyó a un grupo del Pinu-SD.

Contó que él fue designado candidato presidencial del Pinu-SD en la asamblea del 8 de febrero debido a que Olban Valladares declinó de participar porque se cansó de esperar al “darle largas al asunto”.

Confesó que la asamblea lo autorizó para que realizara alianzas parciales de hecho y él había escogido al Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras (PSH).

No obstante, reprochó que el grupo de la designada presidencial, Doris Gutiérrez, sacó el argumento que él ejerció el sufragio en las elecciones primarias e internas del Partido Liberal.

Recordó que Doris Gutiérrez hizo lo mismo en el proceso electoral de 2021, que decidió hacer una alianza con Libre sin autorización de la asamblea, apareció en la planilla de Libre y dejó sin deuda política al Pinu-SD.

En ese sentido, manifestó que una de las personas del grupo de Gutiérrez se le ocurrió que Nelson Ávila podría ser candidato presidencial y armaron el plan para sacarlo.

“Deciden hacer una asamblea ilegal para poner a Nelson Ávila, yo fui y entregue la candidatura y me di cuenta que ya no podía seguir y les presente mi renuncia porque me habían descabezado”, expresó.

También admitió que la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar la inscripción de planillas de los partidos políticos minoritarios el 19 de mayo contribuyó a que le hicieran la encerrona.

Calificó la candidatura presidencial de Nelson Ávila del Pinu-SD como un “juego sucio y un autogol”. AG