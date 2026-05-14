Jubilados del Injupemp piden reducir deducción al IHSS del 3.5 % al 2.5 %

Tegucigalpa – Pensionados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), se manifestaron este jueves al mediodía en los bajos Congreso Nacional para solicitar que la deducción mensual aplicada a sus pensiones por atención en el Seguro Social pase del 3.5 % al 2.5 %.

Los jubilados argumentan que el porcentaje actual representa una carga económica excesiva, especialmente para quienes reciben pensiones bajas.

El presidente de la Asociación Nacional de Jubilados de Honduras, Víctor Cubas, explicó que cuando eran trabajadores activos aportaban únicamente el 2.5 %, monto que actualmente pagan los empleados públicos en funciones.

“Hoy que ya estamos jubilados nos deducen el 3.5 % a través de un convenio que firmó el Injupemp con el Seguro Social”, cuestionó.

Según indicó, son alrededor de 25 mil jubilados en todo el país los afectados por esta deducción.

El diputado por el Partido Liberal, Carlos Umaña, dialogó con los pensionados que protestaban.

Cubas señaló además que entregaron al Congreso una resolución aprobada en asamblea de delegados para respaldar un proyecto de decreto, el cual fue impulsado por el diputado Carlos Umaña, y se orienta a reducir el porcentaje de deducción.

De acuerdo con los manifestantes, Umaña se comprometió a socializar la iniciativa dentro del Legislativo.

Los jubilados también denunciaron deficiencias en la atención brindada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), al señalar que frecuentemente no encuentran medicamentos ni atención adecuada pese a las aportaciones que realizan mensualmente. AD