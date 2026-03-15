Juanes y su ‘Camisa negra’ conquistan el Vive Latino de Ciudad de México

Ciudad de México.– La actuación del cantante colombiano Juanes se convirtió en un broche de oro de la edición XXVI festival musical Vive Latino, que comenzó este sábado en Ciudad de México y estuvo marcado por la reivindicación de la identidad y la música latina.

A las 18:30 hora local (00:30 GMT), el artista irrumpió al escenario, desatando el fervor de un público entregado desde el principio.

Tal era la expectativa, que no cabía un alma en el escenario del Estadio GNP Seguros, con largas filas desde horas antes del inicio.

Ya desde el comienzo, Juanes contagió su energía al público, con temas como ‘La camisa negra’, de los mas aplaudidos, ‘Fuego’ o ‘Me enamora’.

«Muchas gracias por el cariño, México», agradeció el artista, nacido en Medellín, entre canción y canción.

El mexicano Antonio Duarte era uno de las miles de personas que aguardaron el inicio de su concierto, una experiencia que describió como «un auténtico derroche de talento».

«La puesta en escena y su interacción con el público es brutal. Juanes te contagia la energía de una manera casi única», expresó a EFE tras el inicio de la actuación.

Como él, muchos seguidores esperaron horas para coger un buen sitio y poder ver a su cantante favorito.

Antes del comienzo, este estudiante de 23 años auguró un show «muy dinámico y musical (…) Juanes representa a la perfección el carácter latino. Y lo que estamos viviendo ahora es una auténtica fiesta», añadió.

La actuación de Juanes, sobre todo con su tema ‘La camisa negra’, coronó el primer día del Vive Latino, que cumplirá el domingo su jornada de cierre.

El colombiano combinó sus canciones más clásicas con los últimos temas, todos ellos una muestra de identidad latina que el cantante reivindica constantemente.

La actuación de Juanes se sumará a muchas otras de este festival, entre las que destacan la de Enanitos Verdes o los Fabulosos Cadillacs, exponentes del rock argentino.

En cada edición, el Vive Latino reúne a más de 150.000 asistentes en los dos días y su cartel celebra la música en español, aunque también abre espacio al rock en inglés como parte de su fiesta anual.

El festival ha sido semillero de algunas de las bandas más icónicas del género en América Latina, como Café Tacvba, Caifanes o Gustavo Cerati, e incluso ha exportado su modelo a España, donde desde 2022 se celebra en la ciudad de Zaragoza. EFE