Juanes estrena su nueva canción, ‘Nada que perder’, ante un Madrid rebosante de energía

Madrid.- El colombiano Juanes estrenó este domingo ‘Nada que perder’, una de las canciones de su nuevo álbum, que saldrá a la venta el próximo 6 de marzo, y convirtió el Movistar Arena de Madrid en una celebración colectiva del rock-pop latino y la memoria de varias generaciones.

«Esta canción la escribí pensando en el propósito. No hay nada más triste en la vida que no tener propósito, es horrible», confesó el artista cuando presentaba el nuevo tema, que cantó ante un público rebosante de energía.

Desde minutos antes del inicio del espectáculo, las inmediaciones del recinto madrileño respiraban ambiente festivo: banderas de Colombia, camisetas con portadas de discos de Juanes y grupos de amigos que cantaban sus temas más conocidos.

A las 20:45 horas se apagaron las luces y una ovación de más de 17.000 asistentes -que lograron el ‘sold out’ del concierto- recibió al artista de Medellín en el cuarto ‘show’ de su gira, «Juanes World Tour 2026», que pisará 50 escenarios, entre otros, de Alemania, Marruecos o México, y culminará en el Movistar Arena de Bogotá el 20 de noviembre.

El arranque, romántico y pasional con ‘Me enamora’, dio paso a una sucesión de éxitos que incluyó “A Dios le pido”, “Volverte a ver” y su insigne “Camisa negra”, establecidas ya como clásicos del pop en español y coreadas con energía por el público, que era latino y español a partes iguales.

Juanes, de negro completo y con pantalones de lentejuelas, junto a su siempre fiel guitarra y acompañado de su banda, alternó también versiones de diversos géneros musicales: cumbias colombianas, merengues, clásicos del rock y hasta flamenco: «somos como una banda de pueblo, tocamos cualquier cosa», bromeó el cantante.

Uno de los momentos más celebrados llegó con ‘Para tu amor’, iluminada por miles de teléfonos móviles y con Juanes metido entre el público y cantando el tema despojado de todo acompañamiento, solamente con su guitarra y su voz.

Los cantantes españoles Manuel Carrasco y Pablo López, a quien Juanes presentó como su «amigo para toda la vida», fueron los invitados de la velada, una celebración de la música con solos de acordeón y un dueto de baterías incluidos.

Latinoamérica y los conflictos del mundo

El artista medellinense no quiso dejar de destacar la unidad de Latinoamérica y afirmó que «la cumbia une a todos los latinos, desde México hasta la Patagonia».

Aprovechando su altavoz, recordó el momento convulso que vivimos a día de hoy: «Es muy loco meterse en las redes sociales y ver las noticias todos los días, todo es cada vez más complicado, todo está a punto de estallar», lamentó el ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy.

En varios momentos del concierto, destacó la importancia del amor para acabar con los conflictos del mundo, que describió como «muy complejo» y donde «el arma más poderosa es estar juntos, con la familia, con la gente que amamos, porque si no, nos va a llevar ‘ya saben quien'», añadió.

Juanes contó que acudió a Madrid por primera vez en el año 2001, cuando tenía 15 años, tras lo que agradeció el apoyo del público español a lo largo de su trayectoria y reivindicó el poder de la música y el amor «para unir en tiempos difíciles».

Con este recital. el versátil cantante reafirmó su vigencia y su capacidad para unir el rock, el pop, la balada y los sonidos tradicionales latinoamericanos en una noche en la que, al menos por unas horas, Madrid latió al ritmo de Medellín. EFE/ir