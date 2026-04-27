Juan Orlando revela “yo le escribí a Trump: No había que engañarse con Salvador Nasralla”

Tegucigalpa- El expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, durante su participación en el podcast “Políticos Podcast”, cuestionó el discurso político del excandidato presidencial Salvador Nasralla.

Durante el programa, Hernández relató un supuesto acercamiento previo con Nasralla: “Llegó a mi casa y me dijo ‘Juan Orlando vos sos el candidato más indicado para ganar’, pero después decía todo lo contrario”, afirmó el exmandatario.

El exmandatario aseguró que le escribió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para que no apoyara la candidatura de Nasralla: “Di a entender que no había que engañarse por Salvador Nasralla, él había sido alguien puesto por Mel, porque si no ganaba en una ganaba en la otra”, y aseguró que su carrera política había sido impulsada artificialmente.

También indicó que Nasralla ha cambiado de postura en reiteradas ocasiones respecto al expresidente Manuel Zelaya, a quien primero calificó de forma negativa y luego defendió públicamente.

“Primero decía que Mel era un narcotraficante asesino, después todo lo contrario, después lo volvió a decir y luego volvió a contradecirse”, expresó, al tiempo que cuestionó la credibilidad de sus declaraciones: “No sé si creerle o no a alguien que me hable de lo que dice Salvador Nasralla”.

En ese contexto, Hernández afirmó que también llegó a advertir al gabinete de Trump que los vínculos existentes entre el régimen de Nicolás Maduro y el anterior gobierno de Honduras eran “más que evidentes”.

Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en 2024, fue liberado tras recibir un indulto presidencial por parte de Donald Trump en diciembre de 2025. AD