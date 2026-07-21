Juan Orlando no se quedará tranquilo, seguirá en política: diputada Bermúdez

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, aseguró que el expresidente Juan Orlando Hernández difícilmente abandonará la actividad política una vez regrese al país, al tomar en cuenta su trayectoria.

“Alguien me decía que el presidente Juan Orlando es un animal político, un estratega, un estadista. Así que estoy plenamente convencida de que no creo que se va a quedar tranquilo”, expresó.

No obstante, Bermúdez estimó que la experiencia vivida por Hernández podría influir en las decisiones que tome en esta nueva etapa de su vida.

La diputada señaló que el tiempo de reclusión, el aislamiento y las dificultades personales representan una oportunidad para reflexionar sobre sus prioridades.

En ese sentido, consideró que, aunque el expresidente mantenga interés por la política, es probable que en el corto plazo otorgue mayor importancia a su entorno familiar.

“Estoy segura de que va a priorizar a su familia”, concluyó la parlamentaria. AD