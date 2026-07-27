Juan Orlando Hernández vuelve a Honduras y reabre un capítulo político y judicial

Tegucigalpa/Palmerola – El expresidente Juan Orlando Hernández regresó este domingo a Honduras después de permanecer 1,557 días en Estados Unidos, donde enfrentaba una condena de 45 años de prisión hasta ser indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump. Su retorno, marcado por una amplia expectativa pública y mediática, constituye un hecho inédito en la vida política e institucional del país.

El exgobernante arribó a las 8:40 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, a bordo de una aeronave privada con registro N606WJ. Vestía camisa blanca, jeans y calzado casual. Fue el último en descender del avión, acompañado por su abogado Renato Stabile y los generales retirados Willy Oseguera, Tulio Romero y René Barrientos, parte de su círculo de confianza.

Al pisar suelo hondureño, levantó las manos para saludar a simpatizantes y familiares que lo esperaban. Minutos después se fundió en abrazos con su círculo más cercano y, junto a ellos, se arrodilló para orar en una escena cargada de simbolismo religioso. Tras cumplir los trámites migratorios, abordó la paila de un pickup para saludar a centenares de personas que llegaron desde distintas zonas del país.

“Gracias, gracias, gracias…”, repetía mientras saludaba. En sus primeras declaraciones dijo sentirse “feliz y agradecido con Dios” y pidió que los procesos judiciales en Honduras “no sean politizados”. Luego subió a una camioneta rodeada de un amplio despliegue de seguridad para dirigirse a la carretera que conduce al Canal Seco.

Agenda marcada y mensaje político

Siguiendo el cronograma familiar, Hernández se trasladó a la Finca Rocío, donde ofreció su primera intervención pública. Afirmó que su retorno responde a dos propósitos: reencontrarse con su familia y enfrentar la justicia hondureña. “La verdad no la pueden esconder”, dijo.

También denunció intentos de humillación durante su proceso judicial y reafirmó su convicción religiosa: “De rodillas solo ante Dios, mi creador”.

En un mensaje dirigido al Partido Nacional, aseguró que la institución “no se dividirá” y la calificó como “una joya que hay que cuidar”. Además, advirtió que se mantendrá activo ante cualquier amenaza y “radicalismo” que considere peligroso para el país: “Allí estará este indito pelo parado para defender Honduras”.

Asimismo, ofreció respaldo al presidente Nasry Asfura, a alcaldes y al Congreso Nacional, y advirtió que se mantendrá activo ante cualquier amenaza y “radicalismo” que considere peligrosa para el país. “El día que yo vea que una amenaza radical amenaza Honduras, allí estará este indito pelo parado para defender el país”, declaró.

Cerró su discurso reafirmando su identidad: “Soy Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras del ideólogo cacique Lempira y hoy, de la mano de Dios, estoy de regreso”.

Segundo acto en Tegucigalpa

Cerca de las 2:00 de la tarde, Hernández se dirigió al aeropuerto Toncontín, donde otra multitud lo recibió. Su esposa, Ana García, anunció que volvería a colocarle el anillo matrimonial que guardó desde su arresto en febrero de 2022. Sus hijos y su madre también ofrecieron mensajes de gratitud por el acompañamiento recibido desde su extradición.

El evento contó con un amplio despliegue de seguridad. Según lo previsto, tras concluir las actividades públicas, Hernández se dirigió a su residencia, de donde fue retirado hace más de cuatro años, en lo que su familia describe como un acto de cierre de una etapa dolorosa.

Repercusión internacional: entre simbolismo y cuestionamientos

El retorno del exmandatario generó amplia cobertura internacional. CNN en Español destacó que Hernández vuelve a un país marcado por pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad.

El diario español El País describió la escena de su llegada como un acto cargado de simbolismo político y religioso, pero contrastó ese momento con los principales escándalos que marcaron su administración.

Associated Press y The Washington Post coincidieron en que el foco internacional estará en la actuación del sistema judicial hondureño frente a los procesos pendientes.

France 24 y el South China Morning Post señalaron una contradicción en la política antidrogas de Estados Unidos: mientras la administración Trump mantiene un discurso de mano dura, concedió el indulto a un exmandatario condenado por facilitar operaciones de narcotráfico.

Otros medios regionales, como El Comercio de Perú y Notiamérica, se enfocaron en los aspectos logísticos y simbólicos del retorno.

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Kenneth Madrid. Julio Larios.

Prueba de fuego para la justicia hondureña

El analista político y abogado penalista Kenneth Madrid afirmó que el tratamiento que reciba Hernández por parte del Poder Judicial será determinante para medir la imparcialidad de las instituciones. “La prueba de fuego del Poder Judicial y del Ministerio Público es tratarlo como un ciudadano común y corriente”, dijo.

Madrid recordó que, aunque Hernández recibió un indulto en Estados Unidos, en Honduras continúan vigentes otros procedimientos legales, como Pandora II y la privación de dominio. “Aquí existen procesos distintos que deben seguir su curso”, señaló. También advirtió que el regreso del exmandatario incrementará la polarización política.

Para el analista y asesor político Julio Larios, el retorno de Hernández reabre el debate sobre el comportamiento de la institucionalidad hondureña y el rumbo político nacional.

Larios señaló que la llegada del exmandatario representa un momento clave para evaluar la respuesta de las instituciones del Estado.

Un país en vilo

El regreso de Juan Orlando Hernández no sólo reavivó el debate político dentro de Honduras, sino que volvió a colocar al país bajo el escrutinio de la prensa internacional. La mayoría de los medios coinciden en que el desarrollo de los procesos judiciales pendientes será determinante para medir la credibilidad del sistema de justicia hondureño y la capacidad de las instituciones para actuar con independencia.

El retorno del exmandatario indultado abre una nueva etapa de tensiones, interrogantes y reacomodos en la vida nacional, en un contexto donde su figura sigue teniendo profundo peso en los balances de poder. (JS)