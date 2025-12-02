Juan Orlando Hernández, recuperara su libertad tras recibir indulto prometido por el presidente Trump, confirma su esposa  

Tegucigalpa – La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, afirmó que el 1 de diciembre de 2025 fue “un día imposible de olvidar”, luego de que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, recuperara su libertad tras recibir un indulto presidencial otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre”, escribió García en un mensaje difundido este martes, en el que atribuyó el momento a un “milagro” y agradeció a Dios y al presidente Trump.

“Dios es fiel y nunca falla. Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos”, expresó, al tiempo que destacó el apoyo de quienes “orarón, defendieron la verdad y creyeron en la justicia”.

La exprimera dama cerró su mensaje citando Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

El pasado viernes, el presidente Donald Trump adelantó públicamente su intención de indultar a Hernández, quien en 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y tráfico de armas en una corte de Nueva York.

“Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Asimismo, ayer lunes, la Casa Blanca reafirmó la decisión. A través de la misma plataforma, la administración Trump insistió en que el indulto ya había sido concedido.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que Hernández fue víctima de un “sobreenjuiciamiento” impulsado por el Gobierno de Joe Biden.

“Esto fue un claro sobreenjuiciamiento de Biden”, afirmó Leavitt. Añadió que el exmandatario hondureño, sentenciado por enviar toneladas de droga y armas hacia Estados Unidos, era considerado “opuesto a los valores de la anterior Administración” y que “se le tendió una trampa”.

La liberación del exgobernante hondureño marca un giro significativo en un caso que durante años fue presentado por fiscales estadounidenses como uno de los mayores golpes contra la narcopolítica en la región.

Por ahora, ni el expresidente Hernández ni sus abogados han ofrecido declaraciones públicas tras el anuncio del indulto.LB