“Juan Orlando Hernández puede regresar a Honduras, pero el Ministerio Público tendrá que actuar”: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que el expresidente Juan Orlando Hernández, puede regresar a Honduras como cualquier ciudadano hondureño; sin embargo, señaló que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen acciones legales que deban emprenderse en su contra.

–El expresidente tiene previsto regresar al país el 26 de julio.

Castellanos recordó que el CNA presentó una denuncia contra el exmandatario relacionada con una presunta red de corrupción.

Según explicó, la organización entregó en Washington y posteriormente al Ministerio Público toda la documentación recopilada durante las investigaciones sobre la administración de Hernández.

“Nosotros denunciamos al expresidente Hernández mediante un mecanismo de investigación sobre una red de corrupción. Entregamos toda la información del gobierno del expresidente Juan Orlando al Ministerio Público; por ende, será la Fiscalía la responsable de darle continuidad a nuestras investigaciones y presentar un requerimiento fiscal si así lo puede justificar”, reiteró.

La titular del CNA reiteró que, cualquier decisión relacionada con un eventual proceso judicial corresponde exclusivamente al Ministerio Público, institución que deberá valorar las pruebas existentes y determinar si procede ejercer acciones penales.

Asimismo, enfatizó que Juan Orlando Hernández tiene el derecho de ingresar al territorio nacional como cualquier hondureño, pero insistió en que será la Fiscalía la encargada de actuar conforme a la ley, en caso de que existan elementos suficientes para iniciar o continuar procesos judiciales en su contra. IR