Juan Orlando Hernández niega acusaciones de Xiomara Castro y denuncia intento de generar caos

Tegucigalpa- El expresidente Juan Orlando Hernández reaccionó este martes al mensaje publicado por la presidenta Xiomara Castro, en el que lo señaló como parte de un presunto plan para ingresar al país y alterar el orden constitucional.

A través de su cuenta en la red social X, Hernández calificó las acusaciones como “completamente falsas” y negó cualquier intención de regresar a Honduras o de promover acciones contra el orden democrático.

“FALSO. Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional”, expresó el exmandatario, quien sostuvo que la narrativa del gobierno busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos.

A renglón seguido, Hernández afirmó que durante más de una década su nombre ha sido utilizado como una “cortina de humo” y que, en los últimos cuatro años, el actual gobierno ha recurrido —según sus palabras— al odio y la mentira para ocultar su fracaso. A su criterio, esa estrategia ya no surte efecto, pues aseguró que el pueblo hondureño rechazó al oficialismo de manera “clara y categórica” en las urnas.

El exgobernante señaló que nuevamente se utiliza su figura para justificar acciones que, a su juicio, buscan aferrarse al poder mediante el caos. En ese sentido, instó a mantener la atención en el escrutinio especial y a esperar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la declaratoria oficial de resultados, proceso que —dijo— debe ser acompañado por todos los sectores de la sociedad, así como por la observación nacional e internacional.

Asimismo, Hernández reiteró que no tiene intención de regresar a Honduras en este momento, argumentando que el actual gobierno no respeta las garantías ni los derechos fundamentales, y que tanto su seguridad como la de su familia estarían en riesgo ante lo que calificó como persecución e instrumentalización de la justicia.

En su mensaje, el expresidente afirmó además que posee información sobre supuestos planes para atentar contra su vida y la de su familia, y responsabilizó directamente a los líderes del gobierno actual y a la cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre) por cualquier daño, persecución o riesgo que puedan sufrir.

“La historia juzgará a quienes utilizan el poder del Estado para intimidar, perseguir y sembrar odio entre los hermanos hondureños”, expresó Hernández, quien concluyó su mensaje señalando que su único deseo es estar con su familia y que Honduras alcance la paz, la unidad y la prosperidad.“¡Que Dios cuide y bendiga a Honduras!”, finalizó.LB