Juan Orlando Hernández asegura que no le prometió nada a Trump a cambio de su indulto

Miami – El expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández aseguró este jueves a EFE que ni él ni su familia prometieron nada al mandatario estadounidense, Donald Trump, a cambio del indulto que recibió de él en diciembre, que nunca ha hablado con él y que busca la forma de agradecerle.

«Absolutamente (nada), absolutamente», declaró el exmandatario en una de sus primeras entrevistas tras haber abandonado la cárcel después de la condena que recibió en 2024 a 45 años por narcotráfico.

Hernández sostuvo que ni él ni su familia han hablado de forma personal con Trump, quien el año pasado lo indultó al argumentar que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) le «tendió una trampa», aunque el hondureño sí le envió una carta para solicitarle el perdón y garantizarle su inocencia.

«Yo buscaría una forma, cualquiera que sea, de poderle agradecer de manera personal porque me parece que honró su palabra cuando él dijo, el día que fue inaugurado en su segundo mandato, que nunca más el poder del Estado vuelva a ser usado como arma política para destruir a un oponente. Y, en efecto, eso fue lo que hizo», indicó.

El exmandatario, extraditado por Estados Unidos en 2022, aseguró que consiguió el indulto porque su familia «comenzó a mover en redes» investigaciones de periodistas y figuras como el estratega conservador Roger Stone y el excongresista republicano Matt Gaetz sobre el «montaje» y «cacería de brujas» que padeció Hernández.

Por ello, defendió el perdón ante las críticas de quienes señalan que ello socava el argumento de que la lucha contra el narcotráfico fue la principal motivación de la operación de EE.UU. para capturar el 3 de enero al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien afronta cargos de «narcoterrorismo».

«Hubo una confabulación entre narcotraficantes y la izquierda radical de Honduras, pero también querían tapar o desviar la atención de los verdaderos socios del régimen de Nicolás Maduro con Honduras, protegiéndose mutuamente», expresó.

La polémica por su exoneración se reavivó hace dos semanas, cuando el portal web ‘Hondurasgate’ reportó supuestos planes de EE.UU. e Israel, con el apoyo de Honduras y de Hernández para desprestigiar a gobiernos progresistas como el de México y Colombia.

Pero Hernández presentó ahora un peritaje de la empresa española Graudio Forensis que señala que los audios sobre él difundidos por ‘Hondurasgate’ están «manipulados», incluso con inteligencia artificial (IA), por lo que negó «categóricamente» ser parte de la supuesta campaña.

Su futuro: amenazas y un proceso judicial en Honduras

El expresidente indicó que le gustaría volver a su país, pero que ha recibido amenazas de criminales que buscan atentar contra él y su familia, además de citar un reporte del FBI sobre «que le pusieron precio» a su vida.

Por otro lado, un juez en Honduras reafirmó en marzo el «carácter vigente» de la orden de aprehensión contra Hernández por el presunto lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de más de 62 millones de lempiras (2,3 millones de dólares) mediante grupos civiles, lo que él tacha de «montaje de la izquierda radical».

«Creo que pronto eso puede estar resuelto, pero es incierto (el regreso a Honduras) por el tema de los niveles de riesgos (de las amenazas a su seguridad)», aseveró.

Cuestionado sobre si volvería a la política, Hernández respondió que su mayor prioridad es reencontrarse con su familia, pues hace cuatro años que no la ve porque sus visados quedaron suspendidos por el caso judicial, y que la otra es «contar su verdad», aunque no descartó que su esposa, Ana García, persista en sus aspiraciones.

Por otra parte, evadió responder si también buscaría un indulto para su hermano, el exdiputado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, quien cumple una cadena perpetua por narcotráfico desde marzo de 2021 en Estados Unidos.

«Yo no puedo hablar mucho de ese caso porque está en proceso. Si le puedo decir algo: de lo que yo revisé, porque mi juicio lo basaron en el de él, no encontré nada que comprobara que él fuera parte de todo lo que dijeron», manifestó. JS