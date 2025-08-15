Juan Flores hace llamado a las familias de migrantes para que asistan a caminata convocada por iglesias

Tegucigalpa– El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores hizo un llamado este viernes a los familiares de los migrantes para que asistan a la marcha convocada por las iglesias este sábado 16 de agosto.

“Nosotros desde Estados Unidos hemos estado haciendo llamados a los familiares de los migrantes para que asistan a la caminata, hay que orar por Honduras y por su democracia”, manifestó.

Señaló que por la condición en la que están miles de hondureños en Estados Unidos no se pudo convocar para que salgan a protestar ya que pueden correr riesgos.

Sin embargo, el llamado es para cada familiar, las elecciones en Honduras están en riesgo, la democracia está en riesgo, es por ello que el poder de la oración ayudará mucho para que cada hondureño tome fuerzas y salgan masivamente a votar el 30 de noviembre.

En cuanto, a las últimas declaraciones de la fiscal de Estados Unidos Pamela Bondi, quien dijo que Maduro paga a Honduras, Guatemala y México por usar el espacio aéreo y crear un puente que permita el trasiego de drogas, provocó reacciones en dichas naciones, pero sólo los gobiernos centroamericanos respondieron negando acusaciones que están implicados, Flores indicó que la denuncia es grave ya que la fiscal es la persona más informada del país.

Agregó que esta acción viene a preocupar más a los migrantes ya que pueden ser deportados más rápidamente.

“Nos pueden colocar en una lista roja y deportarlos, los tepesianos también sufrieron un revés por culpa del accionar del gobierno y esto nos preocupa”, indicó.

Apuntó que los migrantes en Estados Unidos siguen descampados, sin representante diplomático y sin vicecanciller de asuntos exteriores. IR