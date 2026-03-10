Juan Flores detalla “rosario de delitos” de excanciller Reina en consulados de EEUU

Tegucigalpa – El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores denunció este lunes un rosario de delitos cometidos por el exembajador Enrique Reina en los consulados de Estados Unidos, así como otros actos irregulares que contaron con su venia.

– Reina tenía familiares trabajando para otorgar citas por las que se cobraban hasta 500 dólares a los compatriotas migrantes, especificó Juan Flores.

– Denunció al excanciller Bú y Luis Redondo por contratar personal para desacreditar a líderes comunitarios en EEUU.

– Pidió indagar qué se gastaron los $10 millones de la Ley de Protección al Migrante, los resultados de $600 mil que se pagan a asesores en Washington.

Tachó como “un gran acto de corrupción y falta de ética” la denuncia de pasaportes vitalicios que se arrogó el excanciller Reina y que abarcó a una casta privilegiada de políticos.

“El pasaporte vitalicio puede servir para cualquier gestión diplomática, gestionar visas urgentes, tener pasos rápidos en los aeropuertos e incluso transportar maletas sin ser detectadas, pero eso también se lo heredan a los funcionarios de Xiomara Castro y al excanciller Javier Bú Soto”, describió en entrevista radial con el periodista Nery Artega.

Recriminó que Reina trate de justificar la acción afirmando que sólo corrigió fechas y agregó a otros funcionarios al reglamento publicado en La Gaceta en junio de 2025.

Dijo que le sorprende los actos de corrupción que se le imputan al excanciller Enrique Reina, ya que la Fundación 15 de Septiembre lo denunció permanentemente e incluso varias veces pidieron su renuncia.

Flores aseveró que entre las actuaciones irregulares no solo se refieren a pasaportes diplomáticos, también dejó firmados contratos en distintos consulados de EEUU.

Casa habitada por esposa de Reina

Descubrió que desde 1977 Honduras adquirió una bonita casa en Washington para que viva el embajador acreditado en la Unión Americana, sin embargo cuando fungió Javier Bú Soto tuvo que alquilar un apartamento porque la vivienda estaba ocupaba por la esposa de Enrique Reina.

Pidió al Ministerio Público que abra una investigación sobre el último consulado móvil que se realizó en EEUU, donde se recaudaron más de 50 millones de lempiras y no dieron cuenta de eso.

“Entre esos 50 millones de lempiras a muchos compatriotas les quedaron debiendo pasaportes porque nunca se los entregaron y tampoco hubo una resolución. Aquí hubo una estafa por más de 5 millones de lempiras (que debieron devolver a compatriotas)”, aseveró el defensor de los derechos de los migrantes.

Acusó al excanciller Reina de encubrir la corrupción con el funcionamiento de “coyotes consulares”, las ventas de citas en los consulados, entre muchas más irregularidades.

Rosario de ilegalidades

Recordó que el exfuncionario comenzó una campaña de desprestigio en su contra dirigida desde Cancillería hondureña. “Se les olvida a un cónsul que tuvieron que despedir en Houston, Texas, que tenía una máquina de pasaportes en su casa y no se sabe qué hacía con esa máquina que emitía pasaportes a ciudadanos de otras nacionalidades”, indicó.

Citó que este cónsul fue removido de su cargo y sacado de Canciller, sin embargo los hechos nunca pasaron a más porque las autoridades lo dejaron así sin consecuencias.

Asimismo, mencionó el caso de un guardia mexicano que fue baleado y que falleció en el consulado de Atlanta, a manos de un compatriota que andaba tramitando un pasaporte. Varios actos de corrupción fueron denunciados en esta oficina, pero nunca se hizo nada.

En otro acto irregular, Flores detalló que en el consulado de La Florida, la asistente de la cónsul era de origen mexicano, con antecedente de haber laborado en el consulado de México.

Igualmente, se refirió al hijo del exasesor Enrique Flores Lanza como un funcionario “corrupto e incapaz” que tiene un rosario de actos de corrupción.

“Imagines que en Houston, Texas, la gente va a denunciar un pasaporte y le dicen: ‘vaya espere allá a la pollera’ dentro del edificio y compre su pollo que sirve como ticket para poder ser atendido, así ha estado funcionando este tema de la red consular”, puntualizó.

Pide cita con Agüero

Pidió a la canciller Mireya Agüero que realice una auditoría y declare emergencia en la red consular para buscar a los culpables y que se les deduzcan las responsabilidades. Pidió una audiencia para hablar con la nueva titular de cancillería para exponerle una serie de ilegalidades que se cometieron en la gestión anterior.

Finalizó que él ha denunciado todas estas irregularidades ante la Policía y el FBI, y que lo hizo porque su vida corría peligro ante las graves denuncias. “Cuando denunciamos ante Cancillería, qué fue lo que hicieron, entregaron la información a los colectivos que tienen dentro de Estados Unidos para manipular la información y exponer nuestras vidas”. JS