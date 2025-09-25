Juan Diego Zelaya utilizará como referente Medellín para proyectar la visión del futuro de Tegucigalpa

Tegucigalpa– El candidato a alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, sostuvo un encuentro con la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Honduras y varios de sus expresidentes, donde expuso su propuesta de ciudad fundamentada en cinco ejes estratégicos: Seguridad Integral, Empleo y Oportunidades, Gestión del Caos Vial, Agua y Saneamiento, y la Recuperación del Río Choluteca.

Zelaya explicó que su planteamiento incorpora tres ejes transversales: transparencia, tecnología y participación ciudadana, que servirán como pilares para garantizar una gestión moderna, abierta y cercana a la población.

Durante su intervención, el aspirante capitalino señaló que su visión urbana toma como referencia la transformación de Medellín, ciudad que, al igual que Tegucigalpa, está rodeada de cerros, cuenta con un río en su centro y enfrenta retos sociales y urbanísticos similares, pero que logró convertirse en un modelo de innovación, movilidad y planificación en Latinoamérica.

“Necesitamos un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, con un desarrollo orientado al transporte, que guíe el crecimiento de la ciudad y ponga orden en la gestión del territorio”, manifestó Zelaya.

Asimismo, subrayó la importancia de que la opinión técnica del Colegio de Arquitectos sea tomada en cuenta en las decisiones de planificación y desarrollo urbano de la capital.

“Dios mediante, vamos a tomar las riendas de la capital con planificación, orden y soluciones reales que devuelvan el rumbo a la ciudad”, concluyó.LB