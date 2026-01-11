Juan Diego Zelaya señala que mensaje del general Valerio transmite paz y llama a confiar en FFAA

Tegucigalpa – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, indicó este domingo que se debe confiar en el papel que desempeñara las Fuerzas Armadas en el proceso electoral y la alternancia en el poder.

“Confíen en sus Fuerzas Armadas”



Gracias al General Valerio por sus palabras, que nos llenan de confianza y paz. Son mensajes claros del compromiso inquebrantable de las FFAA con la Constitución y la democracia.



Este pronunciamiento garantiza una transición ordenada y la… pic.twitter.com/TNS2ZVj20r — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) January 11, 2026

Respaldó la postura y declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, de apoyar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Zelaya señaló que las palabras del general Valerio llenan de confianza y paz. “Son mensajes claros del compromiso inquebrantable de las FFAA con la Constitución y la democracia”, posteó.

Apuntó que este pronunciamiento garantiza una transición ordenada y la alternabilidad en el poder.

Esta semana, el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo aprobó un decreto que ordena al CNE a realizar un recuento de todas las actas de las elecciones generales alegando múltiples irregularidades.

La presidente Xiomara Castro sancionó y ordenó que este decreto fuera publicado en el diario oficial La Gaceta causando malestar porque evidenciaba que el Partido Libertad y Refundación (Libre) pretendía quedarse en el poder a la fuerza.

No obstante, el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, remarcó que la institución castrense respetará la Constitución de la República. AG