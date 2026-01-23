Juan Diego Zelaya se reúne con el Embajador de Francia para impulsar cooperación internacional

Tegucigalpa, – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación y explorar oportunidades conjuntas que contribuyan al desarrollo de Tegucigalpa y Comayagüela.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre posibles proyectos de colaboración en áreas estratégicas como cultura, gastronomía, recuperación de espacios públicos, saneamiento de agua, protección del medio ambiente y desarrollo urbano, iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los capitalinos y fortalecer una visión de ciudad moderna y sostenible.

La reunión permitió intercambiar visiones sobre cómo construir alianzas que refuercen la relación entre Francia y la ciudad capital, apostando por una alcaldía abierta al mundo, con proyección internacional y capacidad de atraer conocimiento, cooperación técnica y buenas prácticas.

“Queremos que Tegucigalpa sea una capital moderna, conectada con el mundo y capaz de construir alianzas que se traduzcan en soluciones reales para nuestra gente”, expresó Juan Diego, reafirmando su compromiso de impulsar relaciones estratégicas que generen impacto positivo en los barrios y comunidades del Distrito Central.

Este acercamiento forma parte de la agenda internacional del alcalde electo, orientada a posicionar a la capital de Honduras como una ciudad con visión global, que aproveche la cooperación internacional para fortalecer su desarrollo urbano, ambiental y cultural.

Con esta reunión, Juan Diego Zelaya continúa sentando las bases de una gestión municipal que combine liderazgo local con apertura internacional, poniendo a Tegucigalpa en el mapa de ciudades que construyen su futuro a través del diálogo, la cooperación y la innovación. IR