Juan Diego Zelaya se reúne con Colegio de Ingenieros Civiles para agilizar la construcción y abordar retos críticos de agua y saneamiento

Tegucigalpa – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión de trabajo con la junta directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), para agilizar a construcción y abordar retos críticos de agua y saneamiento en la capital hondureña.

Los representantes del Colegio de Ingenieros Civiles fue presidida por Tania Murillo, y contó con la participación de AIDIS, representada por su presidenta Mirna Argueta.

Durante el encuentro se acordó avanzar en un convenio de cooperación entre el CICH y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con el objetivo de fortalecer la coordinación técnica, facilitar los procesos de construcción y ordenar el crecimiento urbano de la capital.

Entre los principales acuerdos destaca la conformación de una mesa récnica de trabajo orientada a agilizar los permisos de construcción, certificar ingenieros civiles habilitados para la tramitación de permisos, y la implementación de una ventanilla única en las instalaciones del CICH para pagos municipales relacionados con construcción.

Asimismo, se abordó la necesidad de ordenar y transparentar los pagos de aranceles a los ingenieros civiles, reduciendo tiempos y trámites innecesarios.

La reunión de este jueves también permitió un diálogo técnico profundo sobre los retos estructurales en materia de agua y saneamiento, uno de los principales desafíos de la capital.

Se expuso que 3.7 millones de hondureños consumen agua insegura, que más de un millón carece de saneamiento adecuado, y que una parte significativa de esta población se concentra en zonas periurbanas del Distrito Central.

Además, se señaló que el sistema de alcantarillado de Tegucigalpa es obsoleto y que gran parte de las aguas residuales se descargan sin tratamiento adecuado.

En ese contexto, Juan Diego Zelaya reafirmó que su gestión priorizará mejorar la continuidad y calidad del servicio de agua, reducir las pérdidas que hoy alcanzan entre el 38% y 40%, y cerrar la brecha de acceso a agua potable y saneamiento, especialmente en barrios y zonas periurbanas históricamente olvidadas.

“Para devolverle el orden a la ciudad necesitamos planificación, criterio técnico y trabajo conjunto con quienes saben construirla. La Alcaldía no puede ser un obstáculo; debe ser una aliada del desarrollo y de las soluciones de fondo”, expresó Zelaya.

Los representantes del CICH y AIDIS valoraron positivamente la apertura al diálogo y manifestaron su disposición de colaborar activamente con la nueva administración municipal en la construcción de soluciones técnicas, sostenibles y de largo plazo. AG