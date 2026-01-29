Juan Diego Zelaya se reúne con el alcalde de Bogotá en el Foro CAF en Panamá

Panamá – En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una plática con su homólogo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de movilidad urbana sostenible y transporte público.

Durante la conversación se abordaron temas clave como el fortalecimiento de los sistemas de transporte masivo y la utilización de bonos verdes como mecanismo innovador para financiar proyectos de movilidad, con énfasis en sostenibilidad, eficiencia y mejora de la calidad de vida urbana.

“Siempre me he inspirado en el modelo de Colombia, tanto Bogotá como Medellín, para poder construir una mejor ciudad. Son ejemplos y faros a seguir en la región, y las cosas buenas que podamos aprender de ellos las vamos a implementar”, expresó Zelaya.

La plática permitió conocer de primera mano proyectos exitosos desarrollados en Bogotá y otras ciudades de la región, con el objetivo de adaptar estas experiencias a la capital de Honduras, y así avanzar con soluciones modernas, sostenibles y financieramente responsables en materia de movilidad urbana.

Este intercambio reafirma la visión de una ciudad con enfoque regional, abierta al aprendizaje y a la cooperación internacional para construir un futuro más sostenible. AG