Juan Diego Zelaya se reúne con alcalde de San Salvador sobre seguridad y sistema de videovigilancia

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión con el edil de San Salvador, Mario Durán, para abordar la importancia del Sistema de videovigilancia y sus resultados en seguridad.

Zelaya posteó en su cuenta de red social “X” que es importante aprender de alguien que está haciendo las cosas bien.

“Las buenas prácticas no tienen color político ni fronteras: se estudian, se adaptan y se ponen al servicio de la gente”, señaló el alcalde capitalino.

Consideró que la ciudad de San Salvador es un ejemplo de cómo, con decisión y trabajo, se pueden recuperar los espacios públicos, fortalecer la seguridad y devolverle el orden a la ciudad.

El edil capitalino afirmó que se lleva muchas ideas de San Salvador, sobre todo, la convicción de que las ciudades pueden seguir avanzando cuando aprendemos unos de otros.

Los alcaldes acordaron impulsar un convenio de cooperación que permitirá desarrollar acciones conjuntas e intercambiar experiencias entre ambas municipalidades. AG