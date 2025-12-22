Juan Diego Zelaya respalda a consejeras del CNE y confía en que se dará la declaratoria

Tegucigalpa- El candidato a la Alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, expresó su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, a quienes señaló como funcionarias que están cumpliendo su labor en medio de fuertes presiones, amenazas y ataques, al tiempo que defendió las medidas adoptadas para resguardar su integridad.

Zelaya sostuvo que no es necesario que las consejeras se expongan a riesgos innecesarios frente a lo que calificó como amenazas provenientes del actual gobierno, y destacó que, aún sin realizar sesiones presenciales, el proceso electoral continúa avanzando. “Las consejeras están poniendo el pecho por la democracia de Honduras”, afirmó.

El aspirante municipal señaló que tanto López como Hall han sido claras en sus actuaciones y que el proceso ha continuado su curso a pesar de las amenazas y campañas de desprestigio, incluyendo ataques en redes sociales, advertencias atribuidas al fiscal general, al presidente del Congreso Nacional y —según dijo— al consejero Marlon Ochoa, a quien acusó de amedrentar de forma constante a las funcionarias electorales desde las elecciones internas.

Zelaya cuestionó la confianza en un gobierno que, a su juicio, ha sido sistemático en desprestigiar, amenazar y difundir audios falsos contra las consejeras, lo que —dijo— justifica las decisiones tomadas para protegerlas. “Que no estén de forma presencial no entorpece el proceso. Las decisiones y acciones que han tomado han sido reconocidas”, incluso de forma internacional, aseguró.

Asimismo, reiteró que el escrutinio continúa y que solo resta finalizar el escrutinio social para proceder a la declaratoria oficial. Detalló que faltan cuatro departamentos por concluir, entre ellos Olancho, donde —según indicó— la ventaja a favor de Salvador Nasralla, “Papi a la Orden”, es contundente y la tendencia irreversible.

Finalmente, Juan Diego Zelaya llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a esperar con paciencia y madurez democrática la declaratoria oficial del CNE, reiterando su confianza en que el proceso electoral concluirá conforme a la ley y reflejará la voluntad popular expresada en las urnas.LB